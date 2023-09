TERAPIA D'URTIS - L'ASSOCIAZIONE "NESSUNO TOCCHI IPPOCRATE" HA SEGNALATO IL TRANS-DERMATOLOGO PLASTICO GIACOMO URTIS ALL'ORDINE DEI MEDICI PER LE FOTO DELLE SUE CHIAPPONE E DEGLI ADDOMINALI SCOLPITI (DAL BISTURI) SPIATTELLATE SUI SOCIAL: "UNA PESSIMA IMMAGINE PER LA CATEGORIA MEDICA" - LA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI MEDICI: "LA SEGNALAZIONE CI STA. E VA VERIFICATA. IL TEMA DEL DECORO PROFESSIONALE È MATERIA DI CODICE DEONTOLOGICO"

giacomo 'jenny' urtis

Le foto social di Giacomo Urtis diventano un caso. «La segnalazione» annunciata via Facebook dall'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate sul chirurgo plastico Giacomo Urtis, per una foto che a suo dire lede il decoro della professione medica, «va fatta agli Ordini provinciali dei medici. Noi come Federazione nazionale degli Ordini non abbiamo giurisdizione sui singoli iscritti, solo sui presidenti». A precisarlo all'Adnkronos Salute è il presidente della Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) Filippo Anelli.

Il parere del presidente della Fnomceo

GIACOMO URTIS

Anelli, interpellato al riguardo, ammette: «La segnalazione ci sta. E va verificata», nel senso che, chiarisce il numero uno dei medici italiani, «il tema del decoro professionale è materia di Codice deontologico». E, nel dettaglio, il primo passaggio è già nell'articolo 1, in cui si precisa che il comportamento del medico, anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa. Un secondo riferimento si trova anche all'articolo 2, in cui si legge che ogni azione od omissione comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dalla legge. In base a questi riferimenti, «la segnalazione ci sta» secondo Anelli. […]

