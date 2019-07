15 lug 2019 17:16

TESS IS MORE! CHI E’, CHI NON E’, CHI SI CREDE DI ESSERE TESS CHRISTIAN, LA DONNA CHE NON RIDE MAI. DA 45 ANNI TRATTIENE LA SUA MUSCOLATURA FACCIALE IMPEDENDOLE DI CONTRARSI. ECCO IL MOTIVO – SI E’ SPOSATA, HA UNA BIMBA. IL SUO NOMIGNOLO E’ “MONNA LISA”