TESTI CENSURATI - "LE MADRI BUTTANO LE ATTRICI NEL LETTO DEI REGISTI E DOPO 10 ANNI LI DENUNCIANO" - L'ATTORE AL GF VIP SI LASCIA ANDARE A COMMENTI IN LIBERTÀ SUL MONDO DEL CINEMA E LA REGIA CAMBIA SUBITO INQUADRATURA – BUFERA SUI SOCIAL: TESTI STA ESAGERANDO, MA… - FOTO+VIDEO

Stanno facendo discutere le nuove dichiarazioni di Fabio Testi che potrebbero costargli l’espulsione dopo la puntata del Grande Fratello Vip. Chiacchierando con gli altri concorrenti, l’attore si è lasciato andare a riflessioni sul mondo del cinema, spiegando che esisterebbero compromessi tra attrici e registi: “E poi dopo 10 anni li denunciano, ma se sono le mamme che gliele buttano nel letto?!” ha esclamato. La regia ha cambiato inquadratura e molti telespettatori sostengono che il GF Vip abbia censurato l’attore. "Testi sta esagerando, non so se si sia reso conto di cosa stia dicendo ma non credo sia salvabile" osserva qualcuno su Twitter.

