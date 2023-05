THE SOUND OF SILENCE - PAUL SIMON HA RIVELATO DI AVER PERSO GRAN PARTE DELL'UDITO ALL'ORECCHIO SINISTRO, COMPROMETTENDO LA SUA CAPACITÀ DI SUONARE DAL VIVO - IL CANTAUTORE, CHE INSIEME AD ART GARFUNKEL HA COMPOSTO IL MITICO DUO FOLK, HA SPIEGATO CHE NON SI DISPERA PER LA SUA CONDIZIONE, VISTO CHE ADESSO POTRA' SMETTERE DI SUONARE CANZONI CHE NON GLI PIACCIONO PIÙ: "A UN CERTO PUNTO DICO: 'CHE CAZZO STAI FACENDO'? MOLTO SPESSO SUCCEDEVA DURANTE…" - VIDEO

Paul Simon ha perso gran parte dell'udito all'orecchio sinistro che ne ha compromesso la capacità di continuare a suonare la sua musica dal vivo. Il cantautore, […] ha rivelato che è successo mentre era immerso nei primi giorni di scrittura della musica per il suo nuovo album, 'Seven Psalms'. "Improvvisamente, ho perso la maggior parte dell'udito nell'orecchio sinistro e nessuno ha una spiegazione per questo"[…]

Simon ha spiegato che la sua reazione immediata alla sua nuova condizione uditiva è stata in gran parte "frustrazione e fastidio". "Pensavo sarebbe passato, che si sarebbe riparato da solo", ha aggiunto. Il suo udito, tuttavia, non è tornato e ha fatto dubitare al leggendario cantante sulla possibilità di tornare a esibirsi dal vivo. Secondo il musicista, la cosa "non è del tutto negativa", considerando che ci sono cose che non vuole più eseguire dal vivo.

"Le mie canzoni che non voglio cantare dal vivo, non le canto. A volte ci sono canzoni che mi piacciono e poi, a un certo punto del tour, dico: 'Che cazzo stai facendo, Paul?'", ha spiegato. "Molto spesso succedeva durante 'You Can Call Me Al'. Pensavo: ‘Cosa stai facendo? Sei come una cover band di Paul Simon".

