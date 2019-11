Giada Oricchio per www.iltempo.it

Skioffi preso a schiaffi dai social, ma compreso da Maria De Filippi. L’allievo di “Amici19” in attesa di giudizio, noto per i testi violenti, sessisti e misogini delle sue canzoni, è finito nell’occhio del ciclone: i social lo vogliono fuori dalla scuola che si vanta di promuovere il talento dei giovani. Come fu per i video volgari e omofobi di Er Faina a “Temptation Island Vip”, anche la produzione di questo programma, ideato da Maria De Filippi, era al corrente dei messaggi veicolati da Skioffi e nel daytime di oggi gli ha chiesto delucidazioni.

In sala relax, Rudy Zerbi lo ha bacchettato: “Tanta ilarità, mi aspettavo altro dopo quello che è venuto fuori in questi giorni” e il cantante: “Cerco di non pensarci a mio modo” e Zerbi: “Sarebbe il caso ti concentrassi sul capire se sei lo stesso di qualche tempo fa e sul giudizio sospeso”. Subito dopo la produzione ha riconosciuto di essere al corrente dei testi, ma ha aggiunto che al momento dei provini Skioffi ha portato un progetto musicale completamente differente (e vorremmo vedere!) e su quello lo sta valutando la commissione: “Era il 14 novembre 2019, pochi giorni prima della formazione della classe, il ragazzo fu affrontato e reagì così”.

Nell’RVM successivo si vede uno Skioffi amareggiato e incerto: “Non so che dire, non so che dire, questa cosa mi ha pugnalato da anni e continua a tormentarmi, non so più come liberarmene, sarà sempre così. Se il contenuto dei brani era sessista? No, era uno storytelling, una storia inventata, un film messo in musica su una coppia in cui lei tradisce lui e lui l’ammazza. Volevo fare una cosa contro la violenza, ma avendo fatto un brano molto diretto e crudo, senza censure e con la massima realtà del linguaggio, era fraintendibile.

L’ho spiegato per tre anni, ma nessuno l’ha mai capito, sarà sempre così qui dentro e fuori. Non sono un criminale, mi sono immedesimato nella mente di uno psicopatico, l’avrei scritta come se fossi stato un regista. Vengo da un passato dove ho fatto musica trap trash, poi da un anno a questa parte se non di più sono cresciuto e ho buttato tutto. E’ una cosa che mi porterò sempre dietro”. Skioffi sconsolato è tornato a sedersi e si è messo a piangere: “Non ha senso, non ha senso”, mentre Maria De Filippi diceva: “Siamo in crisi mistica? Forse una persona scrive delle cose che non pensa per fare il figo sul web, forse questa è la cosa più logica. Io non penso che tu pensassi quelle cose, se le pensavi forse le facevi anche e stavi da un’altra parte, non qua”.

Skioffi ha risposto tra le lacrime: “Le mamme hanno sempre capito che facevo il personaggio, i miei spettacoli erano cabaret e da quando ho fatto quel pezzo tutto è cambiato. Non mi aspettavo che ancora venisse fuori, cerco di andare avanti, di dimenticare, se lo sapevo me ne stavo a casa, se entro qua dentro sarà un casino.

E’ un anno che cerco di cambiare la mia vita per i problemi che ho a casa al di fuori della musica, faccio di tutto per cambiare, ma a quanto pare è impossibile” e Maria De Filippi: “si capisce che ti dispiace, ma perché l’hai scritta? Devi capire questo”, “Mi piaceva scrivere cose strane e folli, quella volta forse ho esagerato. Non sono un maschilista. Quando feci quella canzone avevo due dischi, uno pop e uno trap trash e i produttori mi consigliano il secondo perché ora vanno le cose strane, mi dissero che avrei avuto successo e sono esploso. Quattro milioni di views, tour, concerti, ma a me piaceva più quello pop”.

Dopo la prima puntata di “Amici19”, le polemiche social sono divampate e la commissione ha preso una decisione che sarà resa nota durante la seconda puntata in onda sabato 23 novembre. Il banco andrà a lui o a Gabriele? Maria De Filippi tenterà la riabilitazione bis dopo quella di Er Faina? Riuscirà a far passare il messaggio che tutti hanno diritto a una seconda chance?

IL TESTO DI ''YOLANDI'', CANZONE PUBBLICATA DA SKIOFFI IL 29 MAGGIO 2017

[Strofa 1]

C'è una bambola di porcellana con cui parlo se penso di farmi

Ma la droga non mi vuole ed io non voglio lei, soltanto per accontentarmi

Quando il sole cala, sfogo le mie voglie su una piccola Yolandi

La sbatto contro il muro, tolgo il fondotinta con la forza dei miei schiaffi

Se lo vuole forte, io glielo do forte

Forse anche più del dovuto

Le allargo le cosce e spalanco le porte

Solo quando avrà goduto

Ninja, ninja io sarò il tuo ninja per cantare la tua ninna nanna

Una piccola micia, co in bocca una miccia, firmerà la sua condanna

Io non ho il tempo di farti le coccole

Ti nascondo dentro queste bottole

Insieme a mille altre zoccole

Sopra il cuore ho le cicatrici, baby, di chi ha sofferto tanto

Ustioni di terzo grado

Il male che porta al degrado

[Ritornello]

La, la, amore mio

Strappati il cuore

Ed io strapperò il mio

La, la, perché non parli?

O mia Yolandi strappati il cuor

[Strofa 2]

Forte, forte, il cuore batte così forte che quasi rischio un'infarto

Amore mio, ti amo da impazzire sai che non desidererei nient altro

Amore, sono a casa ti ho comprato il carillon che ti piaceva tanto

Il tempo di dirlo e scopro che qui dentro non sono l'unico cazzo

Porco D*o che troia, lurida puttana

Zitta, affoga e sborro dentro la tua bara

Così almeno al tuo funerale di sicuro ti sentirai a casa

Non parlare brutta cagna che da oggi sono un cane anche io

Non mi hai mai voluto dare il culo, adesso me lo prendo, porco D*o

Shh, dormi adesso che è tutto finito

Il silenzio adesso è nostro amico

Me l'accendo e poi ti lascio un tiro

Ti ricordi tutti i miei regali

La collana che costava troppo

Adesso dimmi che mi ami, visto che l'ho presa e te la sto stringendo al collo

[Ritornello]

La, la, amore mio

Strappati il cuore

Ed io strapperò il mio

La, la, perché non parli?

O mia Yolandi strappati il cuor

La, la, amore mio

Strappati il cuore

Ed io strapperò il mio

La, la, perché non parli?

O mia Yolandi strappati il cuor

