16 mag 2022 13:45

PER TIBERIO TIMPERI E MONICA SETTA OGNI SCUSA E' BUONA PER SCAZZARE - I DUE SI SONO SFANCULATI DURANTE L’ULTIMA PUNTATA DI “UNO MATTINA IN FAMIGLIA” MENTRE DISCUTEVANO SUGLI OUTFIT DELLA PAUSINI NON GIUDICATI CONSONI ALLA SUA FISICITÀ – LA SETTA SI SCALDA IN DIFESA DELLA CANTANTE E PROVA A CAMBIARE ARGOMENTO: “DIVAGHIAMO TROPPO E NOI DOBBIAMO SEGUIRE LA SCALETTA”. LA RISPOSTA STIZZITA DI TIMPERI (“SIAMO QUI PER QUESTO, MONICA”) INNESCA UN BOTTA E RISPOSTA CHE… VIDEO