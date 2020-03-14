TIE'! "HO SCONFITTO IL CORONAVIRUS IN 5 GIORNI. MA FACCIAMO LE CORNA, LE CORNA!" – NICOLA PORRO VEDE LA LUCE IN FONDO AL TUNNEL: "PER QUANTO MI RIGUARDA E’ STATA COME UNA BRUTTA INFLUENZA. QUESTO VALE PER ME, NON PER IL RESTO DEL MONDO CHE STA SOFFRENDO PER QUESTO VIRUS BEN PIU’ DI...” - VIDEO-
ESPLODE IL REGNO DI MARIA LA SANGUINARIA! POLEMICHE, RIVOLTE, PUNIZIONI, CACCIATE E LITIGI (TUTTI I VIDEO): LA PUNTATA PIÙ FOLLE IN 20 ANNI DI ''AMICI''. TUTTA COLPA DEL VIRUS, DI FAVORITISMI, DELLA DIRETTA E DI TRESCHE NASCOSTE. MA STAVOLTA SUI SOCIAL SONO TUTTI CONTRO LA REGINA MARIA, CHE PERDE IL CONTROLLO, E DALLA PARTE DI ALESSANDRA CELENTANO E DEI MAESTRI, NONCHÉ DEI DUE ALLIEVI CACCIATI FURIOSAMENTE DALLO STUDIO, VALENTIN E JAVIER
FOTO-FLASH! - OGGI ALLE 8.51 CARMEN LLERA MORAVIA SI RECA NELLA FARMACIA VICINO A CASA DI GIUSEPPE CONTE E TROVA IL PREMIER IN PERSONA, IN FILA MA A DISTANZA DI SICUREZZA. ''E' STATO GENTILE E SORRIDENTE CON TUTTI...BUON LAVORO!''
PIÙ TRANS E MENO TRANSFRONTALIERI - ALLARME NEI BORDELLI LEGALI DEL TICINO: I RESIDENTI TERRORIZZATI DAL FLUSSO DI LOMBARDI CHE SONO SOLITI FREQUENTARLI. MA GLI AMMINISTRATORI DELLA ZONA HANNO RASSICURATO ANCHE PRIMA CHE L'ITALIA DIVENTASSE ZONA ROSSA: ''GIÀ NELLE SCORSE SETTIMANE C'È STATO UN DRASTICO CALO DEGLI INGRESSI E MOLTE RAGAZZE SE N'ERANO TORNATE IN EST EUROPA PER MANCANZA DI LAVORO
"VIENE PRIMA LA CLASSIFICA DELLA SALUTE?", LA FRECCIATA DI AGNELLI A LOTITO E LA BATTAGLIA IN LEGA CALCIO – IL PIANO PER RIPRENDERE LA SERIE A UNA VOLTA FINITA L’EMERGENZA. MA DIPENDE TUTTO DAGLI EUROPEI – LO SCONTRO SUGLI ALLENAMENTI: LOTITO, APPOGGIATO DAL COLLEGA DEL NAPOLI DE LAURENTIIS, SOSTIENE CHE VADANO RIPRESI AL PIÙ PRESTO ANCHE PORTANDO I CALCIATORI IN RITIRO. LA REPLICA DI AGNELLI CON UNA BATTUTA SGRADITA A LOTITO
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
ME NE VO' A WUHAN - A VO' EUGANEO NESSUN NUOVO CASO DI CORONAVIRUS. IN UNO DEI PRIMI FOCOLAI SI FERMA IL CONTAGIO, PROPRIO COME A WUHAN, DOVE SI REGISTRANO SOLO 4 NUOVI CASI (SU 11 IN TUTTA LA CINA) - MENTRE IN SPAGNA E IN REGNO UNITO, DOVE FINO A POCHI GIORNI FA SI MINIMIZZAVA, I CASI SCHIZZANO: 5100 CONTAGI NEL PAESE DI SANCHEZ E 798 IN QUELLO DI JOHNSON, CHE PERÒ HA DI FATTO SMESSO DI FARE I TAMPONI AL ''GREGGE'', QUINDI LUI STESSO DICE CHE CE NE SARANNO ''ALMENO 10MILA''