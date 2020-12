TIM BUM BAM! – VOLETE VEDERE NETFLIX, DISNEY+, NOW TV E DAZN CON UN SOLO ABBONAMENTO? C’È TIM VISION! – FINALMENTE IL COLOSSO DELLE TELECOMUNICAZIONI HA CAPITO CHE IL MERCATO È SATURO DI PRODUZIONI: PERCHÉ SPENDERE UNA MAREA DI SOLDI SU CONTENUTI ORIGINALI QUANDO C’È GIÀ CHI LO FA PER TE? TANTO VALE BUTTARLA SULL’INTRATTENIMENTO. E INFATTI… - IL PROGRAMMA DI SONIA BRUGANELLI, LA MUSICA CLASSICA E IL POP: TUTTE LE NOVITÀ – VIDEO

Francesca D'Angelo per “Libero quotidiano”

timvision 4

Sia lode a TimVision. Finalmente arriva qualcuno che invece di annunciare la milionesima piattaforma in streaming, fa la cosa più sensata: unire le realtà già esistenti (o per lo meno tutte quelle che contano) sotto un unico cappello e, soprattutto, a un solo prezzo.

timvision 6

L' idea di per sé non è nuovissima (anche Sky, per esempio, prevede un accordo con Netflix e Dazn per i clienti SkyQ) ma a essere senza precedenti è la mole delle aggregazioni messe a segno da TimVision. Le riassumiamo velocemente.

i libri di sonia 2

Tanto per incominciare, l' offerta è sia online che lineare ma se prendi il decoder TimVision Box hai già risolto il problema del passaggio ai nuovi standard tv: non ti sveglierai una mattina scoprendo amaramente che non puoi vedere più un tubo in tv, perché il decoder è già Dvb-t2 ready. Secondo.

timvision

TimVisionBox costa 3 euro al mese ma si azzera se sottoscrivi uno dei seguenti pacchetti: TimVision + Netflix a 12,99 euro al mese; oppure TimVision+Netflix+DisneyPlus a 14,99 euro, oppure TimVision+NowTv+Dazn a 29,99.

andrea fabiano

A gennaio arriverà poi la combo TimVision + Discovery Plus: la piattaforma del gruppo Sky si rinnova e debutterà nel 2021 con tantissimi contenuti nuovi. Il prezzo non è ancoro noto ma ieri, in conferenza stampa, è stato anticipato che svariati contenuti di DiscoveryPlus saranno gratuiti per i clienti TimVision.

luca josi

Come se non bastasse, attraverso l' unica schermata di TimVision si può accedere direttamente alle app Chili Tv, Amazon Prime Video, VatiVision e via dicendo. Morale: il jingle di Tim sarà anche fastidiosissimo, ma questa soluzione commerciale ci semplificherà di parecchio la vita.

Ma andiamo ai contenuti. Già, perché oltre ai titoli già offerti dalle piattaforme ospitate, TimVision schiera qualcosa di tutto suo: i cosiddetti originals.

Solo che stavolta non sono né fiction né serie tv. In fondo, perché spendere una marea di soldi se c' è già chi lo fa per te, ossia i colossi Netflix, Sky e Disney Plus? Tanto vale buttarla sull' intrattenimento. E qui si apre un capitolo assai interessante perché emerge la mano generalista di Andrea Fabiano che, dalla tv di Stato, è passato nel team TimVision in qualità di responsabile entertainment.

roberto bolle

La piattaforma dimostra infatti di saper parlare al grande pubblico quando annuncia, tra le novità, I libri di Sonia e Dottoressa Giordy, ovvero il primo programma tv di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e il programma sui pet di Chiara Giordano. Sì, proprio lei: la ex moglie di Raul Bova, che racconta di «aver lasciato la città per vivere in campagna». Qui ha messo su una clinica veterinaria con tanto di nutrizionista per animali ed esperti comportamentalisti. Accanto a queste proposte più pop, ci sono poi due colpacci: Riccardo Muti e Roberto Bolle.

dottoressa giordy

Il primo sarà protagonista di Muti Academy, il primo talent show per direttori di orchestra, disponibile da domani. A gennaio invece Roberto Bolle darà vita a OnDance Masterclass: 16 masterclass su danza e ballo, che spaziano dal Tango allo Swing. E ancora: sotto la voce documentari, arrivano Uniche, dedicato alle calciatrici della Serie A femminile, e Fabio-prendere o lasciare, che ricostruisce il percorso di riabilitazione del tennista Fabio Fognini. Niente male per un "semplice" aggregatore di contenuti...

uniche ondance masterclass riccardo muti academy i libri di sonia riccardo muti academy ondance masterclass 1 TIMVISION 1 TIMVISION 2 nuovi pacchetti timvision timvision 3 timvision 5 timvision 2 i libri di sonia timvision 1