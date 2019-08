Da www.playboy.com

VIDEO “TOUCH ME”

Che fareste ritrovandovi soli in una stanza con una pornostar che vi chiede di toccarla? E’ il video promozionale prodotto da “Vimema Viral & Media Marketing”

Le reazioni sono le più diverse: c’è chi sceglie il romanticismo e va di bacio, chi tocca il culo e si sbriga ad agguantare le tette, c’è la ragazza che si lancia sui seni dell’attrice lesbo, quella che vuole vedere da vicino gli attributi dell’attore porno e gli fa togliere i pantaloni.

A un certo punto parte un petting a tre fra donne, un uomo non perde tempo e inizia un lavoretto di mano a uno stallone del gay porn, c’è il feticista che si butta in ginocchio e lecca i piedi e quello che si fa schiaffeggiare. Non manca il momento di tenerezza, con un partecipante che ammette di non aver mai avuto occasione di toccare il seno di una donna in vita tua.

