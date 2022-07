TODA "JOYA"! DOPO L’ACQUISTO DI DYBALA LA LUPACCHIOTTA NOEMI PROMETTE UNO SPOGLIARELLO COME LA FERILLI: “ESCO TUTTO!” – LA RIVELAZIONE DELLA CANTANTE A "OGGI" - “MI SONO FATTA AIUTARE DA UNO PSICOLOGO. ERO INGRASSATA A CAUSA DI UNO STRESS CHE NON SAPEVO GESTIRE. CON QUEI CHILI VOLEVO METTERE UN’ARMATURA TRA ME E LA POSSIBILITÀ DI FALLIRE”

Anticipazione da “Oggi”

noemi

«Non sono dimagrita, sono tornata magra, come ero stata sempre. Nel mezzo ero ingrassata a causa di uno stress che non sapevo gestire. Noi musicisti facciamo un lavoro bellissimo, ma è un ambiente in cui ogni singolo è un’ordalia, o vivi o muori. E io con quei chili volevo mettere un’armatura tra me e la possibilità di fallire», racconta Noemi a OGGI, nel numero in edicola da domani.

L’artista, che in queste settimane è in tour estivo ed è appena uscita con il nuovo singolo Hula Hop, spiega al settimanale perché la sua trasformazione fisica è stata frutto di molto di più di una semplice dieta: «Ho cambiato equilibri, messo me al centro della mia vita. È stato faticoso, a tratti doloroso, anche per le persone che amo. Ma hanno compreso quello che mi stava accadendo e lo hanno rispettato, anzi incoraggiato.

COPERTINA OGGI 21-28 LUGLIO 2022

Ma ‘sta roba non si fa da soli. Io ho chiesto aiuto, fatto psicoterapia. Ne faccio ancora, perché nessuna conquista è mai definitiva, e io ho paura di tornare indietro. Ma in questo Paese la salute mentale è un tabù. Perché mai se mi rompo una gamba vado dall’ortopedico e se ho un problema nella testa devo vergognarmi di farmi aiutare ad aggiustarlo? Farsi aiutare è un atto di consapevolezza».

NOEMI SU DYBALA

Da calciomercato.com

noemi

Il colpo Dybala per la Roma ha inevitabilmente generato un'onda di euforia a tinte giallorosse anche fra i tifosi e soprattutto fra i tifosi vip che si stanno scatenando a mezzo social per il super-colpo messo a segno dai Friedkin e da José Mourinho. Chi ha sciolto ogni freno è la cantante Noemi che sui social a domanda diretta di un tifoso che chiedeva una spogliarello in stile Sabrina Ferilli caso di scudetto, ha risposto con un "esco tutto!".

