Ivan Rota per Dagospia

È già crisi tra Alessandra Amoroso e il fidanzato Valerio Pastore? Sibillini i messaggi che la cantante posta. Prima cita Oscar Wilde: “Regala la tua assenza a chi non dà valore alla tua presenza" e poi Gio Evan: "Mi diceva che non sono gli altri a spegnere le mie speranze ma io che ho affidato l'interruttore della mia luce a mani incapaci di illuminare . Nonna mi diceva che non sono loro che impediscono ai miei sogni di realizzarsi ma io che frequento troppo gli incubi degli altri".

Se la misura di trash si misura dalle parolacce, ieri sera Temptation Island ha fatto il botto : decine di volte i concorrenti hanno detto “cazzo“ e poi a oltranza “ merda” e “ vaffanculo “ tanto che hanno continuato a bippare. E ora pare che avremo Temptation Island Winter : in pole position per la conduzione, Lorella Cuccarini.

All’ isola dei cornuti, i video di Mirko con Greta in atteggiamenti intimi fanno imbestialire la di lui fidanzata Perla. Soprattutto quando Greta dice a Mirko : “Ti sei adattato”. Perla dice che é lei a essersi adattata a Mirko e sbotta in un sonoro : “ Ma chi cazzo sei tu? “ rivolto al fidanzato . I due si lasciano davanti al faló e lui corre da Greta. I due lasciano l’ isola.

Alla fine anche Perla incontra il single Igor ( con il quale si é chiusa a in camera da letto e si é strusciata contro di lui ballando e facendo impazzire Mirko ) e “ la Perla del trash “ decide di frequentarlo fuori dal reality.

Manuel dice di volere la propria libertà, Francesca ( lasciata da lui per ben cinque volte nel giro di due anni e mezzo ) chiede un falò di confronto immediato, il ragazzo arriva . Dopo una lunga discussione, i due si lasciano. A Temptation si é chiarita le idee… grazie anche al tentatore Alberto.

Manuel alla fine peró dice di apprezzare la fidanzata e di conservare un ricordo profondo della loro relazione: “Fa parte del mio cuore”. Si ritroveranno fuori dal reality?

Barbara Bouchet ha rifiutato svariate volte (anche quest’ anno) di partecipare a reality nonostante le fossero stati offerti ingenti cachet. Vuole concludere la sua carriera in altro modo. Infatti tra poco uscirò al cinema Diabolik Chi Sei dove interpreta una bizzarra contessa.

Mike Jagger a ottant’anni beve solo ( poca ) birra. A chi gli chiede perché non beve più, risponde che beveva per dimenticare e che ora ha dimenticato tutto.

Tom Brady, la predatrice seriale Irina Shayk e le carezze in macchina: grande intimitá tra i due e c’é giá chi dice che potrebbero essere la coppia dell’ estate. Niente Kim Kardashian per Brady, ma dopo la fine della sua relazione con Gisele Bündchen, ecco la top model Irina Shayk.

All’interno del test-quiz, organizzato da Vanity Fair US, a far ridere tutti é stata America Ferrera, ora nel cast del film Barbie : “Qual è il mio guilty pleasure? No, non riguarda né cibo, né massaggi. E neppure fantasie su altre potenziali vite. So già che mi pentirò di averlo detto: il mio guilty pleasure è non farmi la doccia per qualche giorno”.

E ora Fabrizio Corona, rigorosamente a petto nudo, é anche testimonial di Andreite, brand che spazia dai profumatori per ambienti, a quelli per la persona, all'abbigliamento.

Lo “spazio sociale” sarà il tema della IX edizione del festival di informazione e approfondimento culturale Lgbt+ “Giacinto Festival”. Il festival diretto dall’attore Luigi Tabita, quest’anno si svolgerà sempre nella splendida Noto il 5 e 6 agosto 2023. Tra gli ospiti Alesandro Zan, Barbara Foria e Daphne Bohémien.

