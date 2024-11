TONACHE BOLLENTI – CRISTINA SCUCCIA, L'EX SUOR CRISTINA ORA IN TV CON “IO CANTO GENERATION”, FA LA MISTERIOSA SULLA SUA VITA SENTIMENTALE: “C'È DIFFERENZA TRA FARE L'AMORE E FARE SESSO. IL SESSO È UN DIVERTIMENTO PASSEGGERO. NON L'HO MAI PROVATO MA IMMAGINO” – DURANTE “L'ISOLA DEI FAMOSI” AVEVA AMMESSO DI AVERE CONOSCIUTO “UNA PERSONA SPECIALE” (SECONDO VOCI SI TRATTEREBBE DI UNA DONNA) – “QUANDO HO LASCIATO I VOTI ERO PREOCCUPATA DI FINIRE SOTTO UN PONTE…” – VIDEO

Cristina Scuccia ha partecipato alla finale di Io Canto Generation. La cantante, conosciuta al grande pubblico come Suor Cristina, ha attraversato un percorso straordinario, trasformandosi da suora cantante a icona di evoluzione personale e spirituale. La sua storia ha appassionato milioni di persone, prima con la vittoria a The Voice of Italy nel 2014, poi con la sorprendente decisione di lasciare il convento e intraprendere una nuova vita.

[…] nata il 19 agosto 1988 in Sicilia. Precedentemente nota in tutto il mondo come Suor Cristina, è stata una religiosa dell'ordine delle Suore orsoline della Sacra Famiglia. Il successo arriva con la sua partecipazione a The Voice of Italy, dove ha stupito il pubblico e i giudici con la sua voce potente e carismatica.

Cristina ha deciso di intraprendere la vita religiosa in giovane età, unendo la sua vocazione per la fede alla passione per la musica. Con il suo talento e la sua personalità solare, Cristina ha conquistato il cuore di milioni di persone, trasformandosi in un simbolo di connessione tra spiritualità e spettacolo.

La carriera di Cristina Scuccia è iniziata in modo sorprendente quando, nel 2014, ha partecipato a The Voice of Italy come concorrente, diventando rapidamente un fenomeno mediatico. Con il brano No One di Alicia Keys, Cristina ha conquistato i giudici e il pubblico, vincendo il programma e attirando l'attenzione internazionale. La sua carriera è proseguita con la pubblicazione di un album e con apparizioni in vari programmi televisivi.

Nel 2023, ha partecipato a L’Isola dei Famosi, un'esperienza che le ha permesso di mostrarsi in una nuova veste e di scoprire aspetti inediti di sé stessa. Oggi, Cristina continua a lavorare nel mondo dello spettacolo, nel programma Io Canto.

La vita privata di Cristina Scuccia è stata sempre riservata e discreta, anche durante il periodo di maggiore esposizione mediatica. Dopo aver lasciato il convento nel 2022, Cristina ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita, esplorando una dimensione più libera della sua spiritualità. […]

Durante la sua esperienza all'Isola dei Famosi, Cristina Scuccia aveva rivelato di avere una persona ad attenderla al di fuori del programma: una relazione fresca, nata solo qualche mese prima, ma già molto importante per lei.

La vittoria di Cristina Scuccia a The Voice of Italy nel 2014 è stata un momento straordinario e inaspettato che ha lasciato il pubblico e i giudici senza parole. Con la sua potente interpretazione di No One di Alicia Keys durante le audizioni, Cristina ha conquistato il cuore di milioni di spettatori, diventando rapidamente un fenomeno mediatico.

La sua presenza sul palco, vestita da suora, e la sua voce incredibilmente carismatica hanno creato un contrasto affascinante che ha sfidato le convenzioni e attirato l'attenzione internazionale, tra cui anche quella di Madonna che aveva commentato l'esibizione di Suor Cristina sulle note di "Like a Virgin" con: «Sorelle per la vita».

L'addio al velo di Cristina Scuccia è stato un momento di grande risonanza, non solo per la cantante, ma anche per il pubblico che l’aveva conosciuta come "Suor Cristina". Nel novembre 2022, Cristina ha raccontato di aver deciso di lasciare la vita religiosa, aprendo un nuovo capitolo della sua esistenza. Questa scelta, maturata dopo un lungo percorso interiore, è stata per lei un atto di autenticità e coraggio.

In un’intervista a Verissimo, Cristina ha spiegato che non è stato facile abbandonare il velo e la vita in convento, ma ha sentito il bisogno di seguire la sua voce interiore, che la chiamava a vivere in modo diverso e più libero. […]

Cristina ha descritto la sua decisione come un processo lento e doloroso, fatto di riflessioni e domande sul proprio cammino e sulla propria identità: «La mia è stata una scelta coraggiosa, ho scelto di seguire il mio cuore senza pensare a ciò che le persone avrebbero detto di me. Ho fatto un salto nel vuoto ed ero preoccupata di finire sotto un ponte, lo ripetevo sempre alla mia psicologa».

[…]

Nell'intervista a Verissimo, ha raccontato: «C'è differenza tra fare l'amore e fare sesso. Fare l'amore porta a fare un figlio. Il sesso è un divertimento passeggero. Non l'ho mai provato ma immagino».

Durante l'avventura all'Isola dei Famosi, Cristina ha confessato di avere nel cuore una persona speciale. «Di questa persona mi manca tutto - ha confessato Cristina - L'amore è bello, ci conosciamo da pochissimo, l'ho conosciuta a Madrid. Questa persona è entrata in punta di piedi conoscendo il mio passato. Spero sia ancora lì ad aspettarmi».

«È un germoglio - aveva detto Scuccia - sono pochi mesi, e come sai i germogli vanno protetti. Ci sto pensando tanto, scusa mamma se non te ne ho parlato prima, io non mi sarei mai lasciata andare con la prima persona che passava così. Io non voglio che si confonda la mia uscita dal convento con questa cosa qua. Dal convento sono uscita due anni fa, poco prima di iniziare questa avventura ho conosciuto questa persona. Qui è difficile tenersi le cose dentro e ora mi sento con 100 chili in meno dopo averlo detto».

Cristina Scuccia avrebbe dovuto prendere parte alla scorsa edizione di Tale e Quale Show, ma purtroppo, nonostante fosse stata annunciata, poco prima dell'inizio dello show è stata sostituita. Come mai? a rivelarlo era stato Carlo Conti stesso: «Avevamo scelto Cristina, però durante le trattative lei ha posto una serie di condizioni, di paletti, che non abbiamo potuto accettare: chiedeva di avere il controllo sulla scelta dei cantanti da imitare, sui costumi di scena e così via».

Il conduttore ha spiegato: «Noi abbiamo rifiutato, anche perché se avessimo concesso a lei questi ‘favoritismi' avremmo dovuto concederli, per correttezza, anche a tutti gli altri protagonisti. E così lei ha deciso di non partecipare più al nostro programma e noi abbiamo accettato, con molta serenità, la sua scelta. Anche perché a Tale e Quale Show, pure quest'anno, ci saranno tante altre stelle pronte a brillare».

