TOP GUN ALLA PECHINESE – ALT! COME MAI NEL TRAILER DEL SEQUEL DEL FILM CULTO CON TOM CRUISE SONO SPARITE LE BANDIERE DEL GIAPPONE E DI TAIWAN DAL GIUBBOTTO DI “MAVERICK”? NON È CHE C’È DI MEZZO LA CINA E IL COLOSSO TENCENT, CHE COPRODUCE LA PELLICOLA? – NON È UN MISTERO CHE I RAPPORTI DI PECHINO CON TAIPEI E TOKYO SONO FREDDINI (EUFEMISMO), E FORSE HOLLYWOOD NON VUOLE SCONTENTARE I RICCHI INVESTITORI CINESI… – VIDEO

Annalisa Grandi per www.corriere.it

il sequel di top gun dal giubbotto spariscono la bandiera giapponese e taiwanese

Il giubbotto è quello che ha fatto la storia, il sequel è del film cult. Ma ancora prima dell’uscita al cinema, prevista nelo 2020, è già scoppiata la polemica su «Top Gun: Maverick», sequel del fil culto del 1986 con Tom Cruise.

I simboli sul giubbotto

un frame del primo top gun con la bandiera giapponese e quella di taiwan

La pellicola, attesissima, prodotta da Jerry Bruckheimer, anticipata da un trailer in cui il giubbotto di Pete «Maverick» Mitchell, ovvero Tom Cruise, lo stesso giubbotto diventato un simbolo, ha due particolarità rispetto alla versione originale. Come mostrano le immagini diffuse dalla «Cnn» dal retro della giacca sono infatti sparite le bandiere del Giappone e di Taiwan. Il motivo? Ufficialmente non si sa ma secondo parecchi sui social e in Rete sostengono che ci sia di mezzo il colosso tecnologico cinese Tencent, che coproduce la pellicola con Paramount.

top gun maverick censura cinese

L’ipotesi

Insomma, secondo alcuni la decisione di far sparire le bandiere dal giubbotto, sostituendole con simboli degli stessi colori ma che non rappresentano nessun Paese, sarebbe dovuta alla volontà di non scontentare in alcun modo gli investitori cinesi, dati i rapporti storicamente non esattamente eccellenti della Cina con Giappone e Taiwan, appunto. Il sequel di «Top Gun» dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche il 26 giugno del 2020.

