TORMENTATI DAL TORMENTONE – NON BASTAVANO I PRESUNTI CANTANTI, RAPPER E TRAPPER DI OGNI GENERE A TARTASSARE I COGLIONI CON LE LORO HIT USA-E-GETTA, ORMAI ANCHE YOUTUBER, INFLUENCER E SVIPPATI GORGHEGGIANO CERCANDO TRE MINUTI DI VISIBILITA' – MARIA TONA, VOLTO NOTO DI “UOMINI E DONNE” SI STRIZZA LE TETTE MENTRE CANTA “SONO RIFATTA, PERFETTO, CHIRURGHI INTORNO AL MIO LETTO”, VALERIONA MARINI INTONA “BACI STELLARI” SOSPIRANDO “PRENDIMI” E IL CHIRURGO DELLE STAR GIACOMO URTIS… - VIDEO

Francesca D'angelo per “Libero quotidiano”

Il tormentone estivo dà, per definizione, il tormento. È una legge cosmica dell'universo, che va accettata così com' è. Altro non si può fare. Però - sì, c'è un però, caro il mio Universo - qui bisogna mettersi d'accordo. Possiamo infatti venire a patti con l'essere ancora perseguitati, dopo vent' anni, dal ritornello «dammi tre parole, sole-cuore-amore», ma esigiamo che a tormentarci tra le forche caudine del pop siano persone che, per lavoro, facciano i cantanti. Non è che adesso uno si alza la mattina, vede che è estate e decide: «Cantiamo».

Altrimenti non se ne esce più: diventa un accanimento terapeutico, che attenta la sanità mentale dell'italiano medio. Invece è esattamente questo che sta accadendo: la gente più disparata ha deciso di sfornare il suo, personalissimo (e perdibilissimo) tormentone estivo. Per esempio, era proprio necessario che il duo Me contro te passassero dal cinema al mondo musicale? Non bastavano i loro ventimila film, che tanto piacciono ai bambini e altrettanto ammorbano i genitori? Evidentemente no. Bisognava per forza sfornare Vamos a la fiesta (viva l'originalità...), ennesima canzoncina latineggiante di quest' estate.

VISUALIZZAZIONI

Su YouTube il brano ha registrato la bellezza di 1,6 milioni di visualizzazioni. Che vuol dire: ci sono almeno un milione di bambini che sparano Vamos a la fiesta, a tutto volume, in casa. «Abbiamo voluto realizzare questa canzone per esprimere la nostra voglia di estate e di spensieratezza», hanno dichiarato i Me Contro Te. Qualcuno cortesemente, lo spieghi anche ai genitori di quei 1,6 milioni di bambini. Ma andiamo avanti.

Tra le novità dell'estate spicca Pezzi, il primo singolo di Maria Tona, volto noto di Uomini e donne - versione over. Mamma e nonna, la nostra ha sentito l'impulso irrefrenabile di cantare un'ode alla chirurgia estetica. Ha addirittura realizzato un videoclip ad hoc, che inizia con lei che si auto strizza il seno e canta «sono rifatta/perfetto/chirurghi intorno al mio letto/questa è la vita che ho scelto». Parte poi il ritornello: «ritocca qua, ritocca là».

Con lei, appaiono anche le sue quattro figlie Noemi, Francesca, Giorgia, Maddalena (pure loro si palpano labbra e corpo) e il figlio Alessandro Filippo Di Nepi. Al coro di cantanti non richiesti si è poi aggiunta anche Valeria Marini. Come si ricorderà la nostra aveva già scodellato un tormentone, due anni fa: si chiamava Boom.

Invece di pentirsene amaramente, ne ha fatto un altro, coinvolgendo Shainy El Brillante. Titolo del pezzo Baci stellari. L'aspetto più incredibile (anzi, no: uno dei tanti aspetti più incredibili della questione) è che qualcuno ha pensato che fosse necessaria una conferenza stampa per annunciare al mondo il nuovo pezzo della frizzante showgirl.

Certo, c'era tutta la faccenda che parte del ricavato sarebbe andata in beneficenza alla Onlus "La Compagnia degli Amici di Gesù Giuseppe e Maria", ma fa comunque impressione vedere la Marini discettare di Baci stellari in Senato, nella sala Caduti di Nassirya - Palazzo Madama. «È un brano che trasmette leggerezza, che è fondamentale nel difficile periodo storico che stiamo vivendo», ha dichiarato in quell'occasione Valeria Marini.

VIDEOCLIP

Anche in questo caso c'è un videoclip, che vede la Marini ora volteggiare in un circo, ora strusciarsi intorno a un divano a forma di scarpa gigante con tacco 12. Tra «baci stellari» vari, lei canta a un tizio di portarla a Ibizia o a Malibù, sospirando «prendimi». Chiude il cerchio dei tormentoni gratuiti, Mami Linda, ultima fatica del chirurgo delle star Giacomo Urtis. Il nostro canta: «Ma chi se ne frega/io e te/questa notte/nudi sotto la luna piena». E abbiamo detto tutto...

