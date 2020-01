TORNA L'ODORE DI ZOLFO IN VIA SOLFERINO - PRIMO STATO DI CRISI AL ''CORRIERE'' DELL'ERA CAIRO: RCS VORREBBE TAGLIARE 50 GIORNALISTI SUI 350-360 IN ORGANICO, VISTO CHE I RICAVI SONO IN CALO. IL GOVERNO DÀ NUOVI INCENTIVI PER I PREPENSIONAMENTI E LA SOCIETÀ PRESENTERÀ LA PROSSIMA SETTIMANA IL PROSPETTO DELLE USCITE VOLONTARIE

URBANO CAIRO CORRIERE DELLA SERA

Andrea Montanari per ''MF - Milano Finanza''

Nel futuro di Rcs Mediagroup si riaffaccia lo spettro dello stato di crisi, il primo della gestione targata Urbano Cairo. L' ipotesi allo studio della casa editrice è quella di far ricorso ai prepensionamenti, anche per cogliere la finestra aperta dal governo con i contributi stanziati in questo periodo. L' avvio della trattativa è stato dato martedì con l' incontro tra i manager del gruppo e del Corriere della Sera e il comitato di redazione che, poi, ieri ha riunito l' assemblea di redazione.

Al momento si è ancora nelle fasi iniziali del confronto, anche perché l' azienda si è impegnata a presentare la prossima settimana i dati e il prospetto legato al taglio dei costi e, quindi, alle uscite volontarie preventivate. Al momento Rcs punterebbe a un taglio del 13-14% della redazione del Corsera: 50 giornalisti sui 350-360 in organico, dopo le ultime quattro assunzioni dei giorni scorsi (in totale sono una trentina dal 2017).

luciano fontana

Il gruppo ha motivato la decisione di far ricorso ai prepensionamenti per il calo dei ricavi del quotidiano più venduto in edicola e a maggior diffusione nazionale: nel 2019 sia gli introiti da copie sia quelle pubblicitarie sono diminuite, seppure in misura inferiore alla media del mercato. Mentre, in chiave prospettica, l' azienda si aspetta una ulteriore flessione del giro d' affari del Corriere. La redazione ha chiesto garanzie sulla successiva regolarizzazione dei precari e sugli investimenti per il digitale. Anche perché da lunedì prossimo partirà la nuova organizzazione del quotidiano diretto da Luciano Fontana che punterà al rafforzamento dell' edizione digitale per aumentare il numero di abbonati online.

L' intervento sul personale della testata di via Solferino (il piano di prepensionamenti riguarderà anche la Gazzetta dello Sport e la divisione Periodici) arriva dopo anni di tagli ai costi strutturali di Rcs che dopo il ritorno in utile, nel 2018 è tornata a distribuire, dopo 10 anni, il dividendo: 31 milioni in totale.

URBANO CAIRO NELLA PUBBLICITA' DI AMART SUL CORRIERE DELLA SERA

E sarà proprio la cedola, probabilmente confermata con l' approvazione del bilancio 2019, una delle poste che i giornalisti metteranno sul tavolo della trattativa, assieme alla richiesta di incentivi all' esodo, ancora tutti da valutare. L' obiettivo è di chiudere la trattativa con 30-35 prepensionamenti.

luciano fontana corriere della sera