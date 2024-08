LA TORTURA NON È SOLO DOVER ASCOLTARE "IL VOLO": "INDOSSATE ABITI INVERNALI E LASCIATE A CASA GLI UNDER 14" - LE TREMENDE REGOLE D'INGAGGIO SOTTOPOSTE AL PUBBLICO DEL CONCERTONE DI NATALE DEI TRE TENORINI ALLA VALLE DEI TEMPLI, AD AGRIGENTO, IL 31 AGOSTO E IL 1° SETTEMBRE - LO SHOW SARÀ REGISTRATO ORA MA ANDRA' IN ONDA SU MEDIASET A NATALE, E I PRODUTTORI VOGLIONO DARE L'IDEA CHE SIA IN DIRETTA. LA BEFFA? GLI SPETTATORI MASOCHISTI PAGHERANNO 80 EURO PER STRAZIARE I LORO TIMPANI - LE POLEMICHE SUL COSTO DELL'OPERAZIONE, VOLUTA DAL GOVERNATORE SCHIFANI

Indossare «abiti di colore preferibilmente nero o scuro, pantaloni, abiti e gonne lunghe, camicie a manica lunga per gli uomini, capispalla o scialle per le donne». E magari lasciare i ragazzi sotto ai 14 anni a casa.

Tutto per dare l'impressione che il concerto de Il Volo, che sarà registrato il 31 agosto nella Valle dei Templi di Agrigento, appaia il più possibile «natalizio» o almeno invernale, dato che andrà in onda in televisione la sera di Natale su Canale 5.

Sono le indicazioni del dress code che è stato dato agli spettatori che hanno acquistato il biglietto d'ingresso per il doppio concerto de Il Volo, promosso nell'ambito delle iniziative di Agrigento capitale della cultura 2025, che già era finito nel mirino delle polemiche. Prima le perplessità e le lamentele sui costi, ben un milione e duecentomila euro, e soprattutto per il fatto che il pubblico - circa 1.600 persone per le due serate - dovesse essere esclusivamente composto da persone invitate.

Poi la marcia indietro e la decisione di vendere i biglietti, del costo di 80 euro a persona, per le serate del 31 agosto e del primo settembre. Ma la chiusura per 48 ore del sito archeologico disposta in concomitanza col doppio evento aveva anche scatenato la protesta dell'associazione guide turistiche. [...]

Oltre alle indicazioni per gli abiti, si precisa che, per entrambi gli spettacoli, la partecipazione è «sconsigliata a ragazzi al di sotto dei 14 anni». La prima serata, quella del 31, sarà in italiano e totalmente dedicata alle canzoni di Natale. La seconda, l'1 settembre, sarà invece in inglese e raccoglierà i principali successi del terzetto musicale. Categoricamente vietata, per il pubblico, «la ripresa, pubblicazione, diffusione di fotografie, filmati, immagini digitali o registrazioni audiovisive». [...]

