Il pupone il cugino e il cognato. Che cast! Ma l’avete letta "Che stupida", l’autobiografia di Ilary Blasi? Ci scrive che lei è stata “stupida” fino a p. 165, fino al pomeriggio del 5 luglio 2022, quando Francesco Totti le rivela di Noemi. E non solo: “Ebbe il coraggio di dirmi che anche suo cugino Angelo e mio cognato Ivan mentivano alle mogli e frequentavano alcune amiche di Noemi”.

Quella sera stessa Ilary va a cena dalla madre, dove ci sono sua sorella Silvia sposata a questo Ivan, a cui Ilary chiede conto. Ivan nega, insieme chiamano in vivavoce Angelo, cugino di Totti. Pure cugino Angelo nega. Ilary difende cugino e cognato “due uomini dalla specchiata integrità”: le corna ce le ha solo lei. Sei sere dopo, Ilary va a cena in pizzeria con loro. Ivan e Angelo le confessano che il 4 novembre 2021 con Totti sono andati al "Cash", locale di Roma, e, dice Ivan, “vedo Francesco abbracciato a questa Noemi: me l’ha presentata come la sua fidanzata!”.

Se tra pochi giorni Totti e Ilary vanno in tribunale a litigarsi su chi dei due è stato il primo a tradire, occhio alle date che nella sua bio appone Ilary: lei scrive, a p. 164, che Noemi, “io questa ragazza l’avevo già vista ai primi di luglio dell’estate precedente (2021), in Sardegna, a Poltu Quatu, dove Francesco partecipava a un torneo di padel”. Totti conosce Noemi lì? O la… invita lì? Ilary scrive che sospetta che i due si conoscessero “dai primi mesi del ′21” (p. 185).

Quindi Ilary non vede Noemi in foto, la prima volta, su Dagospia, come fa il mondo intero (febbraio 2022: la foto di Noemi allo stadio Olimpico seduta due file dietro Totti)? Ilary specifica che la scopre su Dagospia, come tutti, ma che non l’aveva subito ricollegata alla ragazza di Poltu Quatu. E Ilary nel libro ribadisce: lei e Totti non smettevano di fare sesso, anche se “non più con la passione di un tempo”. Fino alla fine. Pure quando Totti già si vedeva con Noemi? Scrive e si chiede Ilary: la story di Noemi su IG, 13 rose e “13 mesi di noi”, a San Valentino 2022, a chi e a che cosa si riferiva?

Si va in tribunale per stabilire chi ha tradito prima chi: e Ilary nel suo libro scrive che lei non ha tradito per prima, lei non ha tradito mai. E fa nomi e cognomi degli amanti che il gossip le attribuisce, e li smentisce: “Luca Marinelli, attore: mai incontrato. Antonino Spinalbese, ex di Belen: mai avuto il piacere. Alessio La Padula, ballerino: amico più che altro su Instagram, incontrato a una cena di produzione. Prove non ne esistono. Io non ho avuto amanti”.

E Cristiano Iovino? Nel libro di Ilary non c’è. Mai nominato. E allora perché Iovino ha dichiarato al Messaggero “su consiglio dei miei legali”, di una sua “intima frequentazione con Ilary mesi prima delle foto di Totti e Noemi”? E perché in "Unica" Ilary parla di un “caffè e non a due”, con Iovino, e nel suo libro non c’è nessun Iovino e nessun caffè? Se Noemi in quella di Ilary no, ci sarà Iovino nella lista dei testimoni chiamati in tribunale da Totti? Fatecelo sapere!

Ilary nega anche l’esistenza dei “messaggi erotici” sul suo telefono letti da Totti, “nel settembre 2021”, e da Totti confidati al cugino Angelo, e poi da Totti rivelati al mondo l’11 settembre 2022, nella intervista a Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera. Ilary la legge online, ed ecco la sua reazione: “Stava dando della m*gnotta alla madre dei suoi figli: non solo m*gnotta, anche str*nza. Francesco mentiva spudoratamente, la storia con Noemi, nell’intervista, era iniziata dopo Capodanno, e consolidata a marzo 2022, dopo le foto su Dagospia”.

Ossia quando Totti fa il video in cui accusa noi di Dagospia di “fecche news”? E giura a Ilary che la storia con Noemi “non è vera”, ce la siamo inventata noi di Dagospia, ai quali Totti promette “di sputargli in faccia”. Testuale. A pag. 105. Sputo non ancora pervenuto. A pag. 194 la mamma di Ilary si dispera perché a Cazzullo, scrive Ilary, Totti “cita mio padre, ladro quanto me, dato che con lui ero andata a svuotare le cassette di sicurezza, portandomi via i Rolex”. Rolex che per Ilary non sono di Totti, “lui li aveva regalati a me, lui di orologi non capisce niente, li ho scelti io” (pag. 193). “Penseranno che siamo dei ladri, degli arraffoni, che gli volevamo bene per il suo denaro”, piange la madre di Ilary.

E Bastian? Nel "Che stupida" di Ilary non c’è. Va bene, con lui Ilary non ha tradito nessuno, era libera e già separata. Però non mette quando lo incontra, o quando ci si mette insieme, sebbene il gossip segni novembre 2022. Ilary scrive che l’ultimo dell’anno ′22 (con Totti che si porta i 3 figli, e Noemi, in crociera, ai Caraibi) lo passa in Thailandia. Cioè, con Bastian. Testimoni i loro social, e tutti i media che ne hanno battuto notizia. Però in "Che stupida" in Thailandia ci sta soltanto Ilary “una 40enne in mezzo a un mare di 18/20enni ubriachi”. Totti va via di casa e va a vivere con Noemi al ritorno dalla crociera, “il 10 gennaio 2023”.

E poi, righe sibilline a p. 171: a parte che, tra loro, Totti e cugino Angelo si chiamano “Gnomo e Pisolo”, dice cugino Angelo a Ilary che, quando Totti gli confida di aver letto sul telefono di Ilary quei “messaggi erotici” (ma esistono, ′sti messaggi, sì o no?) Angelo, a Totti, ha risposto: “Parlane con Ilary. Francesco, già prima facevi come ti pareva, l’unica cosa diversa, ora, è che credi di avere un pretesto”. Scusate, ma… “pretesto”??? che pretesto!? e in che senso e con chi Totti “prima faceva come gli pareva”? e “prima” quando?

