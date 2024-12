9 dic 2024 13:24

IL TOUR È FINITO… ANDATE IN PACE - SI È FINALMENTE CONCLUSO L'"ERA'S TOUR" DI TAYLOR SWIFT, INIZIATO NEL MARZO DEL 2023 A GLENDALE IN ARIZONA E TERMINATO LA SCORSA NOTTE CON L'ULTIMO CONCERTO A VANCOUVER IN CANADA - 152 SPETTACOLI IN GIRO PER IL MONDO, CHE HANNO FATTO INCASSARE ALLA "REGINETTA DEL POP" PIÙ DI 2 MILIARDI DI DOLLARI, GRAZIE A UN MARKETING OSSESSIVO DI FILM, LIBRI, ALBUM, RISTAMPE E DIRETTE SU TIKTOK CHE HANNO ATTIRATO ANCORA PIÙ FAN - L'UNICO FLOP DI QUESTI ANNI? L'ENDORSEMENT A KAMALA HARRIS…