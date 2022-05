TRANQUILLI, MANCA SOLO LA FINALE E QUESTO EUROVISION CE LO SIAMO TOLTI DALLE PALLE - I COMMENTI IMPERDIBILI DI MALGIOGLIO TRA UOMINI E SALSICCE. L’ESILARANTE PRESA PER IL CULO DELLA CONCORRENTE SERBA: “C’ERA BISOGNO DI VENIRE QUI PER INSEGNARCI COME SI LAVANO LE MANI’” – EMMA MUSCAT, “L’AMICA” DI MARIA DE FILIPPI, E ACHILLE LAURO TROMBATI – L’ELISIR DELL’ETERNA GIOVINEZZA DEL FRONTMAN DEI THE RASMUS – LA LAGNA DEL VOLO – IL VIDEO SENZA SENSO DI BLANCO E MAHMOOD CHE SEMINANO IL PANICO IN MONOPATTINO A TORINO E SCAZZANO PER LE BUCHE…

meme sull'eurovision

Dagli outfit della Pausini ai look più trash, dalle coreografie più spettacolari a quelle decisamente pacchiane: i momenti indimenticabili della seconda serata dell’Eurovision

Non è bastata la scenografia incredibile, tra fiamme e tori meccanici. Non è bastata la performance sempre sopra le righe di Achille Lauro, più gasato e lanciato che mai (con tanto di immancabile bacio a Boss Doms sul palco). La sua "stripper" non ha convinto il pubblico ed è stata eliminata. Ma twitter (italiano) era tutto per lui

La reazione di Achille Lauro alla sua l'eliminazione all'Eurovision non si è fatta aspettare. Sui social il cantante ha scritto: "razie Bellezze sbattetemi giù dal toro se riuscite ? Ci vediamo in Tour??? Vi amo"

meme su cristiano malgioglio all'eurovision

I look scelti da Laura Pausini per la seconda serata dell'Eurovision, firmati Alberta Ferretti: partita con un abito mikado rosso drappeggiato su una voluminosa gonna di tulle in plissé, con tanto di cintura gioiello con fibbia scintillante e collana di diamanti. Per il duetto con Mika è passata a un look total white e sparkling, composto da mantella ricamata con pioggia di cristalli e bordata di frange, sopra un corsetto abbinato con un pantalone a palazzo. Infine gran finale in total black con un un abito a sirena in satin con ricami di maxi volant in taffettà plissettato

Dalla Romania con furore: WRS, pseudonimo di Andrei Ionut Ursu, cantante e ballerino, che sembra Ricky Martin e tenta il tormentone latino. Un po' di confusione, come la sua coreografia e i costumi. Momento trash

meme su achille lauro all'eurovision

Un po' Britney, un po' Katy Perry, Brooke ( dalI'Irlanda) sembra una icona pop arrivata con 15 anni di ritardo. Come i suoi costumi

Finalmente il rock vero, quello dei The Rasmus, quelli del mitico "In the Shadows". Arrivano vestiti com impermeabile giallo e palloncino alla It, poi sfoderano tutta la loro energia. Per farci sentire un po' meno la mancanza dei Maneskin

Momento bellezza grazie a Cipro, che ci regala Andromache, che canta simil Venere di Botticelli. Lei è un'opera d'arte, la canzone decisamente meno

Dal Belgio, Jérémie Makiese, calciatore professionista riciclato cantante. Ritmo, energia, sembra una rivisitazione di Justin Timberlake. Momento Déjà vu

konstrakta 1

Sheldon Riley, padre filippino e mamma australiana, gay dichiarato e autistico, il suo brano è un inno per accettare la diversità. E noi non possiamo che applaudire ( e perdonare il vestito). Momento emozione

Emma Muscat, per Malta, vecchia conoscenza italiana ( fu concorrente di Amici) canta in piedi sul pianoforte e si presenta vestita di specchi. Ma non basta tutto questo a far emergere un brano troppo musical. Momento: "Avanti la prossima"

emma muscat

Vladana dal Montenegro. Di tutta l'esibizione, la cosa che resta di più è la domanda che si sono fatti tutti: "Ma perché il cerchione dietro?" (voce bellissima, per carità). Momento mistico

Ospiti della seconda serata, il Volo (dimezzato: perchè Gianluca positivo al Covid e in presenza da remoto sul maxi schermo). E la domanda di tendenza sui social era: "Perché in inglese, PERCHE'?"

