UN TRANS CHIAMATO DESIDERIO - LE ATTRICI E MODELLE TRANSGENDER PIÙ SEXY A PARTIRE DA LEA T, PROSSIMA AI 40 ANNI, FIGLIA DEL CALCIATORE TONINHO CEREZO E FINITA NELLA LISTA DELLE 50 TOP MODEL PIÙ PAGATE - VALENTINA SAMPAIO, GIÀ ENTRATA NELLA SQUADRA DI VICTORIA'S SECRET, L'ISRAELIANA STAV STRASHKO, L'ATTIVISTA AMERICANA GEENA ROCERO CHE HA POSATO CON I BIDEN, JAMIE CLAYTON E IL SUO SCONTRO CON SCARLETT JOHANSSON... - FOTO

Da www.corriere.it

lea t 2

Tutte le attrici e modelle transgender più sexy e con storie incredibili alle spalle. A partire dalla bellissima modella Lea T, prossima ai 40, abbiamo selezionato alcune tra le più belle e famose star transgender.

Come per esempio Indya Moore che, a soli 26 anni, si è affermata come attrice grazie alla serie tv Pose ma è da quando ne ha 14 che lotta per affermare se stessa, difendendosi da attacchi di bullismo e transfobia.

Geena Rocero è una top model americana ma è anche la fondatrice della casa di produzione Gender Proud, che racconta storie legate al mondo LGBT, oltre ad aver portato avanti le sue cause alla Casa Bianca e alle Nazioni Unite.

Angelica Ross deve la sua notorietà alla serie tv Pose ma è anche un'imprenditrice di successo. Programmatrice autodidatta, ha fondato la TransTech Social Enterprises, un'azienda che aiuta la comunità transgender ad approcciarsi all'industria tech.

Abbiamo raccolto le storie di modelle, attrici e attiviste del mondo transgender, che con la loro carriera hanno abbattuto barriere e conquistato primati.

lea t

Lea T è la figlia del calciatore brasiliano Toninho Cerezo. Quando il padre viene ingaggiato dalla Roma, si trasferisce in Italia con tutta la famiglia. Lea T trascorre qui l'infanzia e l'adolescenza e a 25 anni annuncia di voler iniziare il percorso del cambio di sesso.

La carriera nella moda inizia grazie a Riccardo Tisci, che in qualità di direttore creativo di Givency la sceglie per la campagna invernale del 2010. Un anno più tardi Lea T entra nella lista delle 50 top model più pagate. In Italia è nota anche per aver partecipato a Ballando con le stelle.

valentina sampaio 2

Valentina Sampaio è una modella brasiliana, la prima transgender a entrare, nel 2019, nella squadra di Victoria's Secret. Nel 2020 la modella, che con Sara Sampaio ha in comune solo il cognome ma nessuna parentela, ha infranto un'altra barriera per il mondo LGBT: è stata la prima a posare per la copertina di Sports Illustrated Swimsuit Issue.

stav strashko

Nella sua carriera, inoltre, Valentina Sampaio è stata scelta per la copertina di Vogue ed Elle, oltre a essere stata selezionata da L'Oreal che l'ha voluta come una delle sue ambasciatrici.

Stav Strashko è una modella e attrice israeliana, la prima transgender a conquistare una nomination come miglior attrice agli Ophir Award (gli Oscar israeliani) grazie alla sua interpretazione nel film Flawless.

Nel film israeliano Flawless, Stav Strashko interpreta una delle tre protagoniste adolescenti che decidono di mettere in vendita il loro rene per potersi sottoporre a interventi di chirurgia estetica.

geena rocero con i coniugi biden

Geena Rocero è una top model e attivista americana. Ha fondato Gender Proud, una società di produzione che racconta la comunità transgender.

Geena Rocero, inoltre, è una speaker TED e si batte per i diritti della comunità transgender in diversi ambiti, dalle Nazioni Unite alla Casa Bianca, fino al World economic forum.

mj rodriguez 2

Classe 1991, MJ Rodriguez è diventata celebre grazie al ruolo di Blanca Rodriguez-Evangelista nella serie tv Pose, ideata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Steven Canals.

La serie tv è ambientata nella New York degli anni '80 e '90 e ha ottenuto numerosi riconoscimenti dalla critica tra cui due Golden Globe: miglior serie drammatica e miglior attore in una serie drammatica (Billy Porter).

jamie clayton

Anche Jamie Clayton deve la sua notorietà a una serie tv di grande successo distribuita da Netflix, Sense8. Nella serie interpreta l'hacker Nomi Marks.

Jamie Clayton è impegnata nella lotta per i diritti della comunità LGBT.

Di recente ha criticato Scarlett Johansson, quando quest'ultima aveva accettato di interpretare un personaggio transessuale nel film Rub & Tug "rubando" potenzialmente la parte a un'attrice transgender. La Johansson aveva poi rifiutato il ruolo.

angelica ross con lady gaga

Angelica Ross è una delle protagonista di Pose, dove interpreta Candy Abundance. L'attrice ha lavorato anche sul set di American Horror Story.

Forse non tutti sanno, però, che Angelica è anche un'imprenditrice. Programmatrice autodidatta, ha fondato la TransTech Social Enterprises, un'azienda che aiuta la comunità transgender ad approcciarsi all'industria tech.

Ha posato insieme a Lady Gaga a una manifestazione per i diritti LGBT.

indya moore

Indya Moore ha solo 26 anni ma è già nota in tutto il mondo grazie alla sua interpretazione di Angel Evangelista nella serie tv Pose.

Indya Morre ha lasciato la sua casa e la sua famiglia quando aveva solo 14 anni e ha poi raccontato di essere stata vittima di bullismo.

Alcuni anni più tardi è stata la prima modella transessuale a posare per la copertina di Elle. La sua carriera di modella è continuata con Louis Vuitton e il Calendario Pirelli del 2020. Time l'ha inserita nelle persone più influenti del 2019.

hari nef

Hari Nef è un'attrice, modella e scrittrice americana. Ha debuttato in passerella nel 2015 alla New York Fashion Week.

Hari Nef ha conquistato un premio SAG nel 2016 per il suo ruolo nella serie tv Amazon, Transparent.

Andreja Pejic è una modella e attrice bosniaca naturalizzata australiana. Ha cominciato a lavorare nel mondo della moda a 17 anni.

Nel 2011 ha sfilato alla settimana della moda di Parigi per gli uomini di Marc Jacobs e per le donne di Jean Paul Gaultier.

Laverne Cox è nota al grande pubblico per il ruolo di Sophia Burset in Orange is the New Black.

andreja pejic

Con questo ruolo Laverne Cox è entrata nella storia poiché è stata la prima attrice transgender a ottenere una candidatura a un Emmy Award.

laverne cox 2

Carmen Carrera è una modella e attrice televisiva americana, nota al grande pubblico per aver preso parte alla serie televisiva Logo reality RuPaul's Drag Race.

carmen carrera

Classe 1985, Carmen Carrera ha partecipato anche alla serie spin-off RuPaul's Drag U.

Dominique Tar Jackson è un'attrice e scrittrice triniddadiana che abbiamo visto di recente nella serie tv di Amazon American Gods.

dominique tar jackson

Dominique è diventata famosa per il ruolo di Elektra Abundance nella serie televisiva Pose.

hailie sahar

Hailie Sahar è un'attrice americana nota per la sua interpretazione di Lulu Abundance, co-fondatrice della House of Ferocity nella serie TV Pose.

Hailie Sahar ha lavorato anche sul set di Mr Robot e Transparent, ricoprendo ruoli minori.

dominique tar jackson 2 andreja pejic 2 mj rodriguez stav strashko 2 laverne cox jamie clayton 2 hari nef 2 indya moore 2 angelica ross 2 angelica ross carmen carrera 2 hailie sahar 2 geena rocero valentina sampaio