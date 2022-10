Ivan Rota per Dagospia

elenoire ferruzzi

In esclusiva mondiale al Grande Fratello Vip la lite tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi che gli aveva detto di non parlare più di Marco Bellavia. Quando giorni orsono è avvenuta, la regia ha staccato inquadrando un piccione. Un caso? Lo scontro ha visto il nuotatore urlare contro Gnocchi epiteti volgari, compreso “tuttologo di sto cazzo”. Dopo, Amaurys Perez si è sentito in colpa per lo scontro avvenuto dicendo: “Ho fallito” nel senso che si era ripromesso di stare sempre calmo. I due hanno poi fatto pace e si sono abbracciati.

Ma come mai ieri sera al Grande Fratello Vip non si é parlato di un fatto grave? Elenoire Ferruzzi in settimana a dato della porta iella a Nikita, una cosa tremenda che ha rovinato la vita a molte persone. Nonostante poi Nikita abbia raccontato la sua triste vita, alla Ferruzzi non è stato fatto nessun rimprovero. E Sonia Bruganelli la elogia pure: per la coerenza dimostrata nel non essere andata a salutare Nikita.

AMAURYS PEREZ

E poi che film si fa? Prima si innamora di uno, poi dell’ altro : ce l’ha con Nikita perché dice che si butta addosso sempre agli uomini impegnati. Questa volta , in pratica, la Ferruzzi é gelosa del fatto che Nikita si avvicini a Daniele Del Moro che ieri sera ha confessato un passato fatto di problemi di droga e di attacchi di panico. Comunque alla Ferruzzi è scoppiato l’ormone in quanto ha litigato anche con Patrizia Rossetti che difendeva Nikita e l’ha mandata affanculo.

pamela prati

Il bello della diretta. In giardino tutti a parlare ancora di Elenoire Ferruzzi . Alberto De Pisis dice che bisogna capirla, altri sottolineano la sua difficoltà nell’ incontrare gli uomini, ma é Antonella Fiordelisi che chiude da discepola “Junghiana” e dice :”Una persona che si rifà così è insicura, è normale che sia gelosa dei suoi affetti. Le ciglia sono attaccate con l’Attack , le fa male. Anche le unghie, lo vedo come dorme: dorme con le mani piegate fuori dalla coperta perché ha paura di rovinarle, è vero che chi bella vuole apparire un po’ deve soffrire, ma lei per essere così soffre parecchio”.

Una nottata hard: il “meglio” succede sempre fuori dalla diretta.“ Se una si vuole scopare uno non è una zoccola” dice Edoardo Donnamaria nella notte e Nikita si scoperebbe Antonino Spinalbese ( lo ha detto anche in confessionale) e Giale passata dall’ amore libero a essere santa. Alberto De Pisis che invita Donnamaria a fare un’ammucchiata con Charlie Gnocchi che poi da consigli (sotto le coperte) a Giaele. Evvai!

pamela prati 21

Discorsi di interesse fondamentale: se la prendono con Pamela Prati perché vedendo una extension di frangetta come la sua chiede di chi é. In pratica non voleva che nessuno portasse una frangetta come la sua. E per questo Antonella Fiordelisi addirittura la nomina. E poi la lite Prati con la regina delle pentole (faceva le televendite) Patrizia Rossetti che le ha detto :” Hai il culo piatto”. Apriti cielo: la regina del Bagaglino le risponde: “ E tu hai il culo con la cellulite” e le ricorda le pentole. Chiude Attilio Romita: “Il culo di Pamela non si tocca”. E la Ferruzzi attacca Romita: “Sembri un calorifero nel deserto”…

Il siparietto più divertente e “gayo” della serata del GF Vip è stato quello in cui Pamela Prati, infastidita perchè l’ha nominata, imita Alberto De Pisis con la sua erre moscia: Alberto: “Godiamoci il successo!”

Pamela: “Amore io me lo godo tu non lo so!” Alberto: “Io me lo godo anche stasera, ho avuto anche io i miei successi nella vita”.Pamela: “Amore io non sapevo nemmeno chi fossi prima di entrare qua”.

nikita pelizon

Alberto: “Io non sono una prima donna come te è chiaro che non posso competere. Però qualche successo l’ho avuto anche io nella mia vita, stai serena”.Pamela: “Vedremo. Andrò a vedere e ti applaudirò. Mi documenterò su di te amore” . E Alberto le dice che non sa imitare la sua erre.

“Di fare una figura di merda non ho voglia” dice Giaele De Donà a Charlie Gnocchi riferendosi al fatto che Antonino Spinalbese non é chiaro con lei e vuole chiedergli spiegazioni in modo da non essere passata per zecca come le ha urlato Cristina Quaranta che ha aggiunto: “Se lasci Brad (il marito di Giaele) me lo prendo io così smetto di fare la cameriera “.La ragazza é stata assalita anche dallo studio dalle opinioniste e dagli eliminati. Ma nessuno si ricorda che l’ex di Belen ha detto che gli basta svegliarsi con una ragazza sempre diversa? Altro che Ginevra (con la quale ha intrattenuto un siparietto da innamorati di Peynet) anche Losanna e Lugano… Giaele dice poi che é Antonino che le chiede di fargli i grattini. Vabbé.

Per Antonino Spinalbese il plurale di paracadute é “paracaduti” e questo ha scatenato l’ilarità in altri concorrenti, soprattutto in Edoardo Donnamaria: “ il plurale é sempre paracadute. I “paracaduti” sono forse i paracadutisti caduti in guerra?”

giaele de dona

Da quando è stata squalificata Ginevra la sorella di Elettra Lamboghini ha più spazio rispetto a tutti gli altri, anche dei concorrenti ancora dentro la casadentro e questo risulta poco rispettosa verso gli altri “ vip”. E poi la sua storia con Spinalbese ha un po’ rotto. Lui dice:” Mi hai dato più di tutte le mie ex? Compresa Belen, aggiunge Alfonso Signorini.’ Inoltre pare che Ginevra si stia riavvicinando alla sorella, sempre diva il vero .

Dopo aver parlato di suidicio,ha detto che a soli sedici anni avrebbe dovuto sposarsi costretta dai suoi genitori testimoni di Geova. Nikita, ma è scappata di casa andando contro i genitori, il loro credo e diventando indipendente già da giovanissima. I genitori non l'hanno più mantenuta e lei si è dovuta arrangiare da sola. E poi i due fratelli , anch’essi scappati di casa da giovani, sono entrati a salutarla. Ora i rapporti con i genitori sono buoni.

antonella fiordelisi patrizia rossetti

Finale della puntata con una “novità”: Orietta Berti che canta Finché la Barca Va. In nomination Giaele De Donà, Pamela Prati, Amaurys Perez e George Ciupilan solo perché ha fatto amicizia con Nikita odiata da alcuni concorrenti essendo lei immune.

ginevra lamborghini patrizia rossetti PRATI SIGNORINI ROSSETTI amaurys perez AMAURYS PEREZ ROSSETTI PRATI SIGNORINI spinalbese donnamaria