LA TRAP NON È GAIA - VIDEO: ACHILLE LAURO BACIA IL SUO CHITARRISTA BOSS DOMS, COMPAGNO DI VIAGGIO A ''PECHINO EXPRESS'', MA POI CANCELLA IL FILMATO DAI SOCIAL. FORSE IL PUBBLICO DEL TATUATISSIMO CANTANTE ROMANO NON APPREZZA CERTE FLUIDITÀ SESSUALI? I DUE SI ERANO BACIATI ANCHE A PALERMO

Da www.huffingtonpost.it

achille lauro boss doms

Siparietto ‘romantico’ a Villafranca, che ospita il concerto di Achille Lauro. Il cantante, rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo con la tanto discussa Rolls Royce, durante una tappa del tour che lo sta portando in giro per l’Italia per presentare dal vivo l’ultimo disco 1969 ha mandato in visibilio i fan quando si è avvicinato al suo chitarrista Boss Doms e gli ha dato un bacio sulle labbra.

La clip è stata condivisa sui social dallo stesso cantante, che però poco dopo ha deciso di rimuoverla: troppo tardi, il video aveva già fatto il giro della rete ed è stato salvato dai fan che si chiedono come mai l’artista abbia eliminato il filmato. C’è chi pensa che il bacio in realtà abbia semplicemente una valenza simbolica, un messaggio di amore universale come suggerisce anche l’ultimo videoclip di Achille Lauro, quello per il singolo 1969, nel quale si respira l’aria di una Woodstock 2.0. Già lo scorso primo luglio, a Palermo, il cantante romano, 29 anni, aveva baciato il chitarrista.

achille lauro boss doms bacio

Chi è Boss Doms, il chitarrista baciato da Achille Lauro

Boss Doms è il nome d’arte di Edoardo Manozzi, chitarrista ma anche producer di Achille Lauro. I due nel 2017 hanno preso parte insieme all’adventure game di Rai 2 Pechino Express formando la coppia de I Compositori rendendosi protagonisti di una memorabile lite con Antonella Elia.

achille lauro boss doms bacio achille lauro boss doms achille lauro boss doms