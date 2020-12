LA TRASFORMAZIONE DI “MEB”: ORMAI E’ UNA DIVA DA PASSERELLA - “CHI” PUBBLICA LE FOTO DI MARIA ELENA BOSCHI, SUPER SEXY CON GLI STIVALI ROSSI, CHE PORTA A SPASSO GIULIO BERRUTI AL GIANICOLO - L’ELEGIA DEL SETTIMANALE: “I DUE FIDANZATINI D’ITALIA SONO STATI SORPRESI MENTRE TRASCORRONO UNA TRANQUILLA DOMENICA ROMANA, DISTRAENDOSI SOLTANTO PER BACIARSI. POI SALGONO SULLA MITICA MERCEDES PAGODA DEGLI ANNI SETTANTA CHE APPARTENEVA AL NONNO MATERNO DI BERRUTI…”

Sulle tracce di Maria Elena Boschi c'è ancora Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Altra paparazzata per la capogruppo di Italia Viva, beccata ancora insieme a Giulio Berruti. E pare sempre più innamorata. I due sono sati pizzicati a Roma, mentre passeggiavano con mascherina abbassata sul mento tra selfie di coppia e coccole. Gli sguardi sono rapiti, appassionati. Con loro, al Gianicolo, anche il cagnetto dell'attore, che assiste a baci irrefrenabili della coppietta. Notevole il look della Boschi, che sfoggia un abito vintage e soprattutto un paio di stivali rosso fuoco. E proprio questa scelta stilistica spinge Signorini a firmare un titolo che è tutto un programma: "La gatta (sexy) con gli stivali". Azzeccato.

Come tutti i principi di rango, Giulio Berruti porta in giro la sua bella seduto al volante di una macchina da sogno. E lei, Maria Elena Boschi, contemporanea protagonista di una fiaba moderna, indossa con disinvoltura non l’abito lungo, ma minigonna nera e stivali rossi. L’attore romantico di Elisa di Rivombrosa e l’ex ministra, capogruppo di Italia Viva, qui in versione “gatta con gli stivali (e frangetta)”, fanno sognare anche quando vanno semplicemente ad addestrare il cane Brownie al parco del Gianicolo.

I due fidanzatini d’Italia, infatti, sono stati sorpresi mentre trascorrono una tranquilla domenica romana con lo splendido siberian husky di lui al fianco. Prima lo lasciano correre a perdifiato sui prati e sulla terrazza che domina la Capitale, distraendosi soltanto per baciarsi e scherzare davanti alla storica fontana che ispirò anche Sorrentino per La Grande Bellezza, poi salgono sulla mitica Mercedes Pagoda degli Anni Settanta che apparteneva al nonno materno di Berruti.

Un vero gioiello di famiglia, questa automobile che Giulio tiene con grande cura per l’affetto che lo lega al suo adorato nonno: tanto preziosa da essere stata immortalata nel video super sexy Show me I’m your lover dei Public Radar. Nel corto, del 2013, interpretato assieme ad Andrea Jonasson Strehler, Giulio veste i panni (succinti) di un gigolò molto richiesto da signore di mezza età desiderose di evasioni, anche di gruppo.... Ed è proprio al volante di questa fascinosa Mercedes che, nel video, il bel gigolò si sposta da una casa all’altra (come faceva Richard Gere, a bordo della stessa auto, nel celebre film American Gigolo) per soddisfare le numerose clienti.

E chissà se la sua fidanzata conosce questo curioso aneddoto, legato all’automobile che li ha scarrozzati per tutta la loro domenica d’amore e passeggiate... Non ci sono dubbi, invece, sul fatto che Giulio sia riuscito a far dimenticare a Maria Elena tutti i grattacapi politici che in questo periodo la tormentano. Mascherine nere fashion e aria piuttosto rock, i due innamorati si sono diretti con la loro automobile a pranzo a Trastevere, in una di quelle trattorie tipiche in cui nelle zone gialle ci si può sedere a tavola tra le 5 e le 18.

Dopo pranzo, tutti a casa a pensare al Natale, che trascorreranno in famiglia. Anzi, “nelle” famiglie: prima a Roma, in casa Berruti, con mamma Francesca, deus ex machina; poi, se sarà consentito, a Laterina, in Toscana (che per adesso, però, è zona off limits) con i Boschi. Soltanto con genitori e fratelli, ovviamente. Ma qualche gita consentita fuoriporta gli innamorati se la concederanno. A bordo della loro Pagoda da collezione.

