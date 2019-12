VIDEO INTEGRALE:

https://www.mediasetplay.mediaset.it/article/livenoneladurso/sergio-vessicchio-contro-barbara-d-urso_b100001020_a8307

giampiero mughini alba parietti

Raffaele Giglio@ratzo_cignio

#noneladurso “Parietti: non sono ignorante - Mughini: bè, insomma”

Donnie@Donnie1899

Giampiero Mughini e Alba Parietti discutono del valore della resistenza, modera Barbara D'Urso.

Laura Lau@Lau7900

BARBARA D URSO SERGIO VESSICCHIO

Ma come sono finiti a parlare di partigiani partendo dal fatto che mughini ha detto che la parietti non è intelligente? #noneladurso

Francesco Libero@FrancescoLibe

Mentre si parla di Diletta Leotta, nel frattempo Mughini e Parietti, a microfoni spenti, fanno un talk tutto loro sui partigiani. #noneladurso

Mario?@Mario52338411

"Allora Vessicchio, hai ragione tu. Siccome la mia televisione non si porta più, così come non si portano più quei tuoi capelli, io decido che tu nella mia televisione non ci stai. SALUTAME A SORETA, ciao. Chiudere!"

16.12.2019 IO C'ERO. #noneladurso

BARBARA D URSO SERGIO VESSICCHIO

Ivan Buratti@ivanburatti

E all’improvviso il plot twist dell’ex giornalista Vessicchio, che in trenta secondi di orologio ha offeso Giampiero Mughini, Alba Parietti e Caterina Collovati. Un master in scienze dell’aggressione da talk show. #noneladurso

Dexter@DextertheB

Alba Parietti, coscialunga della sinistra italiana, abbraccia Alessandra Mussolini, nipote di Benito. Signori, signore, non abbiamo scritto la storia della tv italiana, ma quella d'Italia. #noneladurso è la nuova Teano

alba parietti abbraccia alessandra mussolini

ARTAX@ARTAX___

Vessicchio:”io voto il partito della Mussolini”.

Dopo 30 secondi:”fascisti siete, siete fascisti!”

#noneladurso

La Manager Declassata@declassata

Allora domani Vessicchio riceverà le pec dei legali di: muggini, ciacci, parietti, collovati, mussolini, d’eusanio, barbarella e berlusconi. #noneladurso

Kate@TheKateryn

La D’Urso gigantesca contro Vessicchio, lui fa una figura di merda, lei vince con la grazia di una ballerina che se ne va lasciando il maiale nel fango #noneladurso

Zia Arsenico@ziaarsenico

#noneladurso AUTORIII CHIUDETE IMMEDIATAMENTE LA D’URSO E VESSICCHIO NELL’ASCENSORE

Salutame a soreta@capatesuspigolo

Legends inspiring legends #noneladurso

barbara d urso come ilary blasi

CensorThis@CensorThis4

Sia lodato #Vessicchio che ci ha regalato uno dei momenti piú belli della televisione italiana #noneladurso

LE GIF DI TINA@Gif_di_Tina

Antonella Elia alla nullità Taylor Mega: tu non aiuti a combattere la violenza contro le donne, aiuti i ragazzini a farsi le pippe

The Blonde Tuft@TheBlondeTuft3

"Tu aiuti i ragazzini a farsi le pippe". Antonella Elia, prossima concorrente del #Gfvip, su Tylor Mega. VOLOOOOOOOOO

#noneladurso

Salutame a soreta@capatesuspigolo

BRAVA!

SEI UNA SIGNORA!

#noneladurso

il dito medio di taylor mega

[Righetto]@Ri_Ghetto

Taylor se non sai chi è la Elia il problema è tuo LA TUA GENERAZIONE STOCAZZO MA PARLA PER TE QUI TUTTI SAPPIAMO CHI È ANTONELLA E LA ADORIAMO #noneladurso

[Righetto]@Ri_Ghetto

Qui per Antonella Elia Vs Taylor Mega (MA SCUSATE COSTANTINO DELLA GHERARDESCA SU CANALE 5??????) #noneladurso

Ginger@GingerRedPink

Il dito medio fatto alla Elia dice tutto di come sia in realtà Taylor Mega #noneladurso

Salutame a soreta@capatesuspigolo

Trend della serata #noneladurso

aida nizar contro gieffina spagnola