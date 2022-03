alessia marcuzzi

Giuseppe Candela per Dagospia

TELEMERCATO, LA TRATTATIVA SEGRETA TRA ALESSIA MARCUZZI E LA RAI

Qualche settimana fa Dagospia aveva svelato il riavvicinamento, a pochi mesi dall'addio, tra Mediaset e Alessia Marcuzzi. Sul tavolo tre programmi ma tutto si era concluso con un nulla di fatto e con il successivo sbarco di Belen Rodriguez a Le Iene. C'era stata una proposta del gruppo Discovery anticipata dal settimanale Oggi. E la Marcuzzi cosa farà? Dove andrà? Stando alle nostre fonti sarebbe in corso una trattativa con i vertici di Viale Mazzini. Una trattativa segreta, gestita direttamente dal potente manager Beppe Caschetto con l'amministratore delegato Carlo Fuortes e con il parere favorevole del direttore dell'Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta. Una trattativa non conclusa ma in fase avanzata. Sui titoli le bocche sono cucite, cosa bolle in pentola?

achille lauro

ACHILLE LAURO E FEDEZ ALLA SFILATA DI GUCCI NEMMENO UN SALUTO

Alla Milano Fashion Week se ne vedono di tutti i colori. Alla sfilata di Gucci erano presenti sia Fedez che Achille Lauro, protagonisti della scorsa estate con il tormentone "Mille" cantato con Orietta Berti. Gira voce che i due cantanti (per mancanza di ugole) all'evento non si sarebbero parlati e nemmeno salutati. Solo una svista o c'è altro?

fedez lol 2

AMICI 21, ECCO LA GIURIA DEL SERALE

Debutterà su Canale 5 sabato 19 marzo il nuovo serale di Amici di Maria De Filippi. Il talent show aveva ottenuto con la sua nuova formula ascolti record, ha scelto dunque di riconfermare l'intera giuria: il trio formato dal ballerino e conduttore Stefano De Martino, il cantante Stash e il principe Emanuele Filiberto di Savoia.

ENRICO PAPI

IL PROGETTO (SEGRETO) DI ENRICO PAPI PER LA DOMENICA POMERIGGIO SALTATO IN EXTREMIS

Mediaset ha risolto i suoi problemi alla domenica pomeriggio: via Barbara D'Urso, dentro Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Zero trash e leadership riconquistata. Ma, com'è noto, l'inizio del serale del talent show lascerà un vuoto nel giorno festivo per circa tre mesi. Verissimo ha risposto alla richiesta dell'azienda allungandosi ancora fino a metà aprile. A Cologno Monzese avevano però pensato a una alternativa: affidare la prima parte della domenica a Enrico Papi. Uno show che doveva richiamare alla storica Buona Domenica, una decina di puntate l'idea sul tavolo. Un progetto saltato in extremis anche per ragioni di budget. Papi si consolerà con la conduzione di Big Show, il programma potrebbe andare in onda la domenica sera dopo Lo Show dei Record.

carlo verdone armando feroci gallo cedrone

CARLO VERDONE IN GIURIA NEL NUOVO SHOW DI CARLO CONTI?

Sarà la società Palomar di Carlo Degli Esposti a produrre il nuovo talent show condotto da Carlo Conti dedicato alle cover band. The Band, questo il titolo, andrà in onda per quattro venerdì dal 22 aprile. Dieci band affiancate da dieci coach vip, non mancherà ovviamente una giuria. Stando alle nostre fonti dietro al bancone potrebbe esserci un pezzo da novanta del cinema e della tv: Carlo Verdone.

ZORZI RADDOPPIA SU DISCOVERY: CONDURRA' UN REALITY DEDICATO AI SARTI

TOMMASO ZORZI CON LA BORSETTA

Tommaso Zorzi continua il suo percorso di collaborazione con il gruppo Discovery. L'azienda ha annunciato la seconda stagione di Drag Race Italia, l'influencer si concederà il bis. Stando alle nostre fonti il vincitore del Grande Fratello Vip dovrebbe essere impegnato in un altro progetto realizzato dal gruppo guidato da Laura Carafoli. L'azienda gli avrebbe offerto la conduzione di un reality dedicato al mondo della sartoria.

luisella costamagna

AGORA', LUISELLA COSTAMAGNA A RISCHIO?

A Viale Mazzini si lavora ai palinsesti della prossima stagione. Chi entra, chi esce. Con tutte le letture politiche e televisive del caso. Nei corridoi di Rai3 da qualche settimana in molti accennano a un probabile cambio di conduzione per Agorà, con la mancata riconferma di Luisella Costamagna. I motivi? Gli ascolti sono positivi ma c'è chi ha sempre ritenuto il suo stile e il suo approccio poco adatto al formato. C'è anche chi accenna a una vendetta politica contro il Movimento 5 Stelle, a cui la giornalista è stata più volte associata.

PALOMAR E LA PROGRAMMAZIONE "BLINDATA" PER STUDIO BATTAGLIA

barbara bobulova

A proposito di Palomar, la società di Degli Esposti sembra avere il vento a favore. Il posto giusto in palinsesto conta e non poco. A Viale Mazzini gira voce che l'azienda abbia cercato e ottenuto una collocazione più "protetta" per la sua nuova fiction "Studio Battaglia". Secondo alcune voci accreditate la serie con Lunetta Savino e Barbara Bobulova avrebbe dovuto debuttare martedì 8 marzo su Rai1, ma avrebbe avuto contro, su Canale 5, l’attesissimo match di Champions League Liverpool-Inter.

La partenza è slittata a martedì 15 marzo scontrandosi con un match senza squadre italiane, ovvero Manchester United – Atletico Madrid. Con questo cambio di programmazione Rai1 trasmetterà sia martedì 8 marzo che mercoledì 9 marzo un film. Scelta abbastanza inusuale. Makari, prodotto sempre da Palomar, aveva evitato alle prime puntate il "super-spot", il golden minute da 60 secondi di Rai pubblicità.

lunetta savino foto di bacco

INDOVINELLI

1) I problemi nasali hanno condizionato la sua carriera, ora trascorre le giornate a raccontare in giro di fantomatici progetti, in realtà inesistenti. Dopo un periodo di "rehab" ha ricominciato con le vecchie abitudini. Di chi stiamo parlando?

2) Gira voce che la nota conduttrice avrebbe chiesto a una sua amica attrice di non fare ospitate, nemmeno in promozione, nel programma concorrente. Chi sono?

3) E' nel consiglio d'amministrazione della Rai, qualche sera fa ha trascorso una piacevole serata con una nota conduttrice, in compagnia di altre persone. La signora ha raccontato il suo momento di difficoltà quasi in lacrime chiedendo un supporto amichevole per restare al suo posto. Di chi stiamo parlando?