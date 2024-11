“IO NON CONDIVIDO QUELLO CHE HA DETTO TOMASO. NÉ LEI NÉ TRUMP C’ENTRANO NIENTE COL FASCISMO. IL CATTIVISMO DELLA MELONI È DECLAMAZIONE PURA”

Trascrizione di un estratto dell’intervento di Marco Travaglio a “Otto e mezzo” – La7

LILLI GRUBER: Parte di questa internazionale nera, e sono in realtà lo stesso problema . Trump e Meloni, come ci ha spiegato Montanari.

MARCO TRAVAGLIO: Quello che sto per dire dimostra quanto siamo un giornale libero e pluralista. Perché io non condivido quello che ha detto Tomaso, nel senso che penso che siano due fenomeni completamente diversi.

Non penso che nessuno dei due c'entri niente con il fascismo. L'ho studiato a sufficienza per sapere che il fascismo è un unicum. Trump è soprattutto un fenomeno americano, Meloni è un fenomeno italiano. Il cattivismo della Meloni è declamazione pura.

LG: Però qui, scusa Marco Travaglio. Voglio solo dire una cosa, lo chiarisco sempre che nessuno qui a Otto e mezzo pensa che stia tornando il fascismo del ventennio che torniamo agli anni 30. Stiamo parlando di spinte illiberali, vogliamo chiamarle così?

Prima Montanari ha citato l'Ungheria. È quello che per esempio Meloni sta facendo con la magistratura e la giustizia sembrano delle scelte che fanno pensare più a una democrazia illiberale che a una democrazia liberale.

MT: Non lo so, io vedo un branco di analfabeti e di cabarettisti che si arrabattano facendo leggi scritte coi piedi, che regolarmente gli ritornano in mezzo alla fronte.

Insomma, il fascismo, la democratura. l’illiberalismo sono delle cose troppo serie per applicarle a questo branco di cialtroni. Per quanto riguarda le destre estreme: avete mai sentito parlare la Harris di immigrazione?

Quando Trump dice io deporterò eccetera eccetera, la Harris risponde: io li arresterò tutti.

Nemmeno Salvini dice che bisogna arrestarli, i clandestini, per la semplice ragione che ne arrivano 160.000 all'anno e non sapresti dove metterli, visto che abbiamo già le carceri piene di 60.000 detenuti che almeno qualche reato se stanno dentro l'hanno commesso, almeno quelli che stanno dentro per espiare una pena e gli altri lo si presume.

La differenza fra Trump e la Harris è che Trump dice li rimando indietro, lei dice li arresto. E dove li metti, negli stadi? Nemmeno il generale Vannacci dice le cose che dice la Harris quando dice “Io sono armata e se vedo uno nei dintorni di casa mia gli sparo”.

Nemmeno il generale Vannacci. Quella è una cultura completamente diversa dalla nostra, sono i figli dei padri pellegrini protestanti, cattivisti veramente i nostri sono innanzitutto italiani. E quindi c'è una componente di cialtroneria che in America non c'è.

