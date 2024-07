TRAVAGLIO PUO’ GHIGNARE TRANQUILLO: “IL FATTO QUOTIDIANO” È L’UNICO GIORNALE CHE CONTINUA A VENDERE – È IN TREND POSITIVO: RISPETTO A MAGGIO 2023 VENDE IL 7,5% DI COPIE CARTACEE IN PIÙ. IN AUMENTO ANCHE GLI ABBONAMENTI ONLINE - MALE “CORRIERE DELLA SERA” E “REPUBBLICA”: RISPETTIVAMENTE -8,3% E -4,7% - A PICCO “LA VERITÀ” (-14%) E “LA STAMPA” (-11,2%)...

Da www.primaonline.it

confronto anno su anno maggio 2024 (stimati) vs maggio 2023 (contabili) 1

L’infografica qui sopra rappresenta il “totale vendite individuali” che comprende le vendite individuali cartacei (vendite in edicola e porta a porta), gli abbonamenti individuali cartacei e le vendite copie digitali individuali. Si tratta sempre di numeri certificati e forniti da Ads che comprendono il dato aggregato della vendita individuale in edicola e la vendita individuale digitale, non legata a promozioni o offerte speciali.

E’ quindi, a nostro parere, la fotografia “vera” del mercato dei quotidiani, di chi compra il giornale perchè lo vuole davvero e non spinto da promozioni o abbinamenti a costi irrisori che spesso non hanno un grande futuro.

Questa classifica nasce quindi per riconsegnare ai quotidiani una dimensione reale dell’acquisto del quotidiano che a tendere vedrà il formato digitale primeggiare rispetto alle copie cartacee, che come vediamo tutti i mesi in edicola segna – ahinoi – un costante calo.

confronto mese su mese maggio 2024 (stimati) vs aprile 2024 (stimati) confronto anno su anno maggio 2024 (stimati) vs maggio 2023 (contabili) confronto anno su anno maggio 2024 (stimati) vs maggio 2023