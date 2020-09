TRAVASO DI (CREDI)BILE - GILETTI RISPONDE A SELVAGGIA LUCARELLI CHE LO ACCUSA DI AVERE OSPITI SIMILI ALLA D'URSO: ''IO NON PERDO ENERGIE AD ALZARE PALETTE A 'BALLANDO CON LE STELLE', MA NON MI PERMETTEREI MAI DI SOSTENERE CHE COSÌ PERDE CREDIBILITÀ. NÉ SI PERDE CONFRONTANDO GLI ESPERTI CON RED RONNIE, CHE HA UNA POSIZIONE MOLTO DIVERSA DALLA MIA, VIVADDIO - SGARBI È CRIMINALIZZATO QUANDO VIENE DA ME, DA FORMIGLI NESSUNO BATTE CIGLIO''

Lei ha spesso attaccato la d'Urso ma, come ha osservato Selvaggia Lucarelli, alcuni suoi opinionisti non sono poi così diversi dai suoi...

nino di matteo intervistato da massimo giletti a non e l arena

«Selvaggia è libera di dire quel che vuole. Io non perdo energie ad alzare palette a Ballando con le stelle, ma non mi permetterei mai di sostenere che così perde credibilità. Questa si perde in altri modi, non certo nel fare confrontare degli esperti con Red Ronnie sul Covid. L'ho chiamato perché lui ha una posizione, vivaddio, molto diversa dalla mia. Non voglio sottostare alla dittatura mediatica per cui si invitano solo le persone pulite e corrette».

Non bisognerebbe privilegiare chi è competente in materia, non foss'altro per dare sostanza al contraddittorio? Altrimenti interpelliamo anche il mio portinaio...

«Chi decide chi è competente? Io sono aperto anche a chi fa dichiarazioni forti, tanto più che i virologi ne dicono di ogni. Sgarbi è criminalizzato solo quando viene da me: da Formigli nessuno batte ciglio...».

