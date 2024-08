TRAVOLTI DAL SOLITO DESTINO NELL’AZZURRO MARE DI AGOSTO: LI RICONOSCETE? SI SOLLAZZANO NELLE ACQUE DI SARDEGNA PRIMA DI RICOMINCIARE LA STAGIONE. LUI SARA’ SUPER IMPEGNATO NELLA SUA NUOVA AVVENTURA TRA CANZONI E DILETTANTI ALLO SBARAGLIO. LEI DOVRA’ DIVIDERSI TRA ROMA E UDINE DOVE GIOCHERA’ IL FIGLIO, PORTIERE DELL’UNDER 16 DELL’UDINESE. DI CHI SI TRATTA?

[...] Amadeus e Giovanna Civitillo [.+ ..nelle azzurre acque del mare di Baia di Chia, in Sardegna, [...] si baciano, si abbracciano, giocano e si rilassano, senza staccarsi l'uno dall'altra.

Come ogni anno, infatti, la coppia ha fatto una capatina nel sud della Sardegna per raggiungere l'amico Fiorello e la sua famiglia e trascorrere qualche giorno in compagnia. Ma ritagliandosi anche momenti di intimità, approfittando pure del fatto che il figlio José, che da un mese gioca come portiere nell'Udinese under 16, era in ritiro con la squadra.

Questi momenti per Amadeus e Giovanna rappresentano un interludio romantico prima della grande svolta professionale di settembre, quando lo storico conduttore Rai passerà al Nove, il canale del gruppo Warner Bros. Discovery, con tante succose novità che bollono in pentola.

Fino al 31 agosto Amadeus è sotto contratto Rai e non può rilasciare dichiarazioni, ma secondo indiscrezioni, il presentatore sarà al timone di ben quattro programmi. Il primo è una riedizione de La Corrida, la storica sfida per "dilettanti allo sbaraglio", ideato e condotto da Corrado e riportato in auge negli anni passati da altri anchorman.

Dal 22 settembre rivedremo Amadeus in Chissà chi è, l'equivalente del game show I soliti ignoti che il nostro ha condotto con successo per sei anni su Raiuno e di cui la Warner ha acquistato i diritti.

Su un terzo programma c'è ancora mistero, ma desta curiosità il Suzuki Music Party che parte sempre il 22 settembre e che riecheggia il Festival di Sanremo [...][.

