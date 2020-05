Da “Oggi”

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO IN CRISI - DA OGGI

Il settimanale OGGI pubblica le fotografie che plasticamente mostrano l’inaspettata crisi tra Belén Rodriguez e Stefano De Marino: lui che viene da Napoli a Milano e soggiorna dei genitori per poi ripartire con mamma e fratello, lei che va a cena in un ristorante dove arriva il suo ex, il pilota Andrea Iannone.

belen rodriguez stefano de martino

OGGI ricostruisce gli ultimi giorni della (di nuovo ex?) coppia, le mosse di Iannone per non farsi scoprire, il fermo dell’auto del pilota guidata da un amico da parte dei Carabinieri, in piena notte.

