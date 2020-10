LA TRIPPA DI CAPPELLANI - LA VERITÀ SU VANESSA "INQUARTATA" È CHE VOGLIONO ESSERE MAINSTREAM CON QUALUNQUE TIPO DI CORPO. NON È POSSIBILE, COME NON È POSSIBILE ESSERE MAINSTREAM IN NESSUNA COSA SE NON SEGUENDO LE REGOLE DEL MAINSTREAM. DUNQUE NON ROMPETE. SE IL CANONE ESTETICO MAINSTREAM NON FA PER VOI NON CERCATE DI CAMBIARE IL MAINSTREAM. FOTTETEVENE E BASTA…

Dal profilo Facebook di Ottavio Cappellani

vanessa incontrada

Vanessa Incontrada leggermente obesa sulla copertina di Vanity Fair. E tutti a parlare del canone estetico. Ok. Ma di quale canone parliamo? Di quello MAINSTREAM. Perché in ogni epoca (e col cangiare dei canoni estetici) i gusti estetici sono SEMPRE stati VARI, non ci vuole un genio per capirlo. La verità, mi sa, è che vogliono essere mainstream con qualunque tipo di corpo. Non è possibile, come non è possibile essere mainstream in nessuna cosa se non seguendo le regole del Mainstream.

Ottavio Cappellani

Io scrivo in una determinata maniera, se volessi essere Mainstream dovrei scrivere in maniera diversa. Invece io scrivo GRASSO. Ma non mi metto a sbraitare perché la mia scrittura debba essere Mainstream. Se voglio una scrittura Mainstream mi devo mettere a dieta e sfornare libri striminziti adatti a cervelli striminziti (è l’epoca che fa il

Mainstream e non viceversa). Dunque non rompete. Se il canone estetico Mainstream non fa per voi non cercate di cambiare il Mainstream. Fottetevene e basta.

