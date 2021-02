TROMBATE ONIRICHE – AL "GF VIP" DAYANE MELLO CONFESSA AD ANDREA ZENGA: "HO SOGNATO CHE FACEVAMO L’AMORE IO E TE. POI TU PIANGEVI”. DI DOLORE? DI GIOIA? DI IMBARAZZO? DI COMMOZIONE? – L’IRONIA DELLA DE GRENET: “MA SEI RIMASTA SODDISFATTA?”. LA RISPOSTA SECCA DI DAYANE – A BOCCIARE UNA IPOTETICA STORIA D’AMORE TRA I DUE, LA MAMMA DI LUI, ROBERTA TERMALI: "VEDO CHE ANDREA NON HA INTENZIONE. HA TUTTO TRANNE CHE L’AMORE IN MENTE IN QUESTO MOMENTO" (MA ACCONTENTARSI DI UN PO' DI SANO SESSO, NO?) - VIDEO

Da liberoquotidiano.it

dayane mello

Una confessione che ha spiazzato tutti. Andrea Zenga per primo. Dayane Mello al Grande Fratello Vip si è lasciata andare a una rivelazione privatissima: “Andreaaaa…Se tu sapessi cosa ho sognato. Stanotte ho sognato che facevamo l’amore io e te. E poi tu piangevi". "Ma - prosegue il racconto della concorrente del programma di Canale 5 - sei stato bravissimo".

Immediata la curiosità di Samantha De Grenet che, prima ha tentato di giustificare il pianto di Zenga con una battuta: “Andrea forse piangevi perché ti eri commosso". Poi ha chiesto i dettagli. "Eravamo in un loft - ha spiegato ancora la Mello - È stato bellissimo. Sei stato bravissimo Andrea".

andrea zenga

L'imbarazzo ha avuto la meglio sul figlio di Walter Zenga che si è limitato a sorridere, mentre la De Grenet proseguiva: "Ma sei rimasta soddisfatta?". "Sì, ero felice". Una risposta che ha subito scatenato di fan del programma di Alfonso Signorini. Molti telespettatori sui socia hanno pensato che la modella si fosse innamorata di Andrea Zenga. Durante il gioco del bacio sotto il vischio, in occasione delle feste di Natale, Dayane aveva infatti "assaltato" Andrea baciandolo in bocca con passione e trasporto. Alla domanda di Cecilia Capriotti su cosa trovasse in Andrea, però, ecco la sua risposta era stata glaciale: "Infatti a me non piace...". Dello stesso parere la Capriotti: "Non mi sta simpatico".

walter andrea zenga 1

dayane mello

A bocciare un'ipotetica storia d'amore anche la mamma di lui, Roberta Termali: "Nella Casa vedo che lui non ha intenzione. Ha tutto tranne che l’amore in mente in questo momento. Con lei credo che ci sia una similitudine di storia anche se la sua è veramente pazzesca. Anche se Andrea non ha passato quello che ha passato Dayane e la storia di Dayane è molto triste. Alla fine, dopo la sua storia, piangeva. Non ti so dire se c’è un coinvolgimento sentimentale ma se ci fosse ben venga. Chiunque vuole bene ai miei ragazzi è benvenuto!".

dayane mello e adua del vesco dayane mello BALOTELLI DAYANE MELLO ANDREA ZENGA ROBERTA TERMALI andrea zenga dayane mello DAYANE MELLO walter andrea zenga 1 ADUA DEL VESCO E DAYANE MELLO ADUA DEL VESCO E DAYANE MELLO ADUA DEL VESCO E DAYANE MELLO dayane mello 3 dayane mello 2 dayane mello 1 dayane mello 4 dayane mello 6 DAYANE MELLO bettarini dayane mello bettarini dayane mello bettarini dayane mello bettarini dayane mello tommaso zorzi dayane mello