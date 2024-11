TROPPI GALLI NEL POLLAIO DEL BISCIONE: PRIMA O POI QUALCUNO FINISCE SPENNATO – MARIO GIORDANO SI LAMENTA DELLO SPOSTAMENTO DEL SUO PROGRAMMA, “FUORI DAL CORO”, PER DARE SPAZIO ALLO SPECIALE DI NICOLA PORRO SULLE ELEZIONI AMERICANE. RISULTATO? DAI PIANI ALTI RIPRISTINANO LAST MINUTE LA TRASMISSIONE, CHE SI INSERIRÀ NELLA MARATONA DELLE ELEZIONI AMERICANE, IL 6 NOVEMBRE – “QUARTA REPUBBLICA” SARÀ ANTICIPATO E ANDRÀ IN ONDA DALLE 14 ALLE 19…

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Contrordine. Mario Giordano aveva chiuso la puntata di mercoledì scorso di Fuori dal Coro con una nota polemica per lo stop di una settimana del suo programma. Una pausa dovuta alla messa in onda dello speciale di Quarta Repubblica sulle elezioni americane. “(…) E noi continueremo… a essere fuori dal coro fin quanto potremmo, la settimana prossima no perché hanno deciso che la prossima settimana non ci sarà Fuori dal Coro... Hanno deciso. Torneremo tra 15 giorni, forse, sempre forse” aveva detto Mario Giordano con la sua verve.

Ebbene, possiamo anticiparvi che per Mario Giordano è arrivata last minute la buona notizia. Per una decisione dei piani alti, mercoledì 6 novembre Fuori dal Coro sarà regolarmente in onda nella prima serata di Rete4. La comunicazione alla produzione è arrivata oggi.

La staffetta dell’informazione Mediaset per le elezioni americane

Nicola Porro e i commenti post ‘election day’ anticiperanno al pomeriggio. Speciale Quarta Repubblica andrà in onda dalle 14 alle 19 proseguendo la staffetta dell’informazione Mediaset che si apre con la maratona di Bianca Berlinguer e continua con le news di Canale 5 al mattino e i telegiornali.

