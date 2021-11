TROPPO FUORTES – L’AD RAI AVVISTATO ALLA FESTA DI COMPLEANNO DI GOFFRY BETTINI (DI CUI È AMICO STORICO FIN DAI TEMPI DELLA FONDAZIONE MUSICA PER ROMA). DOPO LE RIVELAZIONI DI DAGOSPIA SUI SUOI INCONTRI CON SALVINI E DI MAIO, NON POTEVA MANCARE IL TÊTE-À-TÊTE COL "GRAN CIAMBELLONE" DELL’ALLEANZA PD- M5s. PER ESSERE UNO CHE DICE DI TENER FUORI LA POLITICA DALLA PORTA, FUORTES PARE FREQUENTARLA ASSIDUAMENTE - DOPO IL DURO COMUNICATO DEL CDR CONTRO CARBONI (IN USCITA), IERI L'EDIZIONE DEL TG1 NON È STATA FIRMATA DA NESSUN VICEDIRETTORE, E DIRE CHE SONO BEN SEI. DOVE SONO FINITI? MISTERO…

Marco Zonetti per https://www.vigilanzatv.it/rai-carlo-fuortes-alla-festa-di-compleanno-di-goffredo-bettini/

CARLO FUORTES

"La politica non bussa alla mia porta" si è vantato Carlo Fuortes, Ad Rai, in una recente intervista al quotidiano La Repubblica. Peccato che poi Dagospia abbia svelato - senza mai ricevere smentite - che Fuortes ha incontrato prima Matteo Salvini, Segretario della Lega, e che poi è stato avvistato alla Farnesina dal Ministro degli Esteri grillino Luigi Di Maio.

goffredo bettini foto di bacco

E, a proposito di avvistamenti, Fuortes è stato anche notato nientemeno che alla festa di compleanno di Goffredo Bettini, grande supporter dell'intesa M5s-Pd, di Giuseppe Conte e deus ex machina dem che aveva espresso grandi felicitazioni al momento della nomina del nuovo Amministratore Delegato Rai. La loro amicizia del resto viene da lontano e hanno avuto modo di collaborare professionalmente negli anni in cui Fuortes era Amministratore Delegato della fondazione Musica per Roma e Bettini ne era il Presidente. Insomma, per essere uno che dice di tenere la politica fuori dalla porta, l'Amministratore Delegato Rai pare frequentarla spesso.

GIUSEPPE CARBONI

Intanto, l'azienda è politicamente in fermento per via delle prossime nomine dei direttori dei notiziari. E per quanto riguarda il Tg1 diretto da Giuseppe Carboni in quota M5s, è guerra aperta. Dopo il duro comunicato del Cdr contro la direzione, ieri - venerdì 5 novembre 2021 - l'edizione delle 20.00, quella più seguita e rilevante, è andata in onda per la prima volta da molti anni senza la firma del vicedirettore. Eppure sono ben sei: Maria Luisa Busi, Costanza Crescimbeni, Filippo Gaudenzi, Grazia Graziadei, Bruno Luverà e Angelo Polimeno Bottai. Dove sono finiti? Mistero.

goffredo bettini foto di bacco (2)

CARLO FUORTES

GIUSEPPE CARBONI CARLO FUORTES carlo fuortes e marinella soldi