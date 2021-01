TROPPO ODIO? MA COME, PROPRIO ORA CHE NON C'E' PIU' TRUMP? IL PRINCIPE HARRY E LA MOGLIE MEGHAN ABBANDONANO I SOCIAL DICENDO DI ESSERE RIMASTI DELUSI "DALL'ODIO ONLINE" - MEGHAN MARKLE AVEVA DICHIARATO DI ESSERE STATA LA PERSONA PIÙ TROLLATA AL MONDO NEL 2019. UNA SITUAZIONE PESANTE, CHE LE AVEVA CAUSATO ENORMI DISAGI: "IN QUEL PERIODO ERO ANCHE IN MATERNITÀ. QUELLO CHE E’ STATO PUBBLICATO E’ QUASI INSOPPORTABILE” – DOPO IL "DIVORZIO" DALLA FAMIGLIA REALE AVEVANO GIÀ SMESSO DI POSTARE SULL'ACCOUNT INSTAGRAM DA 10 MILIONI DI FOLLOWER

Il principe Harry e la moglie Meghan hanno deciso di abbandonare i social network, dicendo di essere rimasti ''delusi dall'odio incontrato online'' e non avrebbero intenzione di farvi mai più ritorno. Secondo una fonte vicina ai duchi del Sussex, citata dal Sunday Times, la coppia è stanca della quantità "insostenibile" di insulti e offese. Dalla rottura con la famiglia reale, Harry e Meghan hanno smesso di postare contenuti sull'account Instagram 'Sussex Royal' da dieci milioni di follower. Non useranno dunque i social network per promuovere la loro nuova Fondazione Archewell. La decisione si sarebbe rafforzata dopo che i social media sono stati messi sotto accusa per la decisione di Twitter, Facebook e Instagram di sospendere l'account di Donald Trump.

MEGHAN Markle aveva dichiarato di essere stata la persona più trollata al mondo nel 2019. Una situazione pesante, che le aveva causato enormi disagi: "In quel periodo ero anche in maternità, lontano dai riflettori. Quello che è stato pubblicato, è quasi insopportabile, è così pesante che non puoi non pensare a come ci si sente. Perché, non mi interessa se hai 15 o 25 anni, se le persone dicono cose su di te che non sono vere le conseguenze sulla tua salute mentale ed emotiva sono dannose".

