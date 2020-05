TROPPO SEX SENZA EDUCATION - NATALIA ASPESI RISPONDE ALLE CRITICHE SULLA SERIE NETFLIX - "INFORMA GLI ADULTI SENZA SPAVENTARLI SU COSA FANNO E COSA FANNO I LORO RAGAZZI. MA OVVIAMENTE NON E' OBBLIGATORIO GUARDARLA. BISOGNA ACCETTARE IL FATTO CHE IL MONDO NON E' ESATTAMENTE COME LO VOGLIAMO E LO IMMAGINIAMO..."

Da “il Venerdì - la Repubblica”

Mi sono stupito del suo divertimento a vedere Sex Education. Ho dato uno sguardo e non saro un fan. Del resto devo confessarle che ho la convinzione che quelli che le scrivono non tutti sono sinceri, certe persone con problemi forse sono una maggioranza. Anche a me non sono mancati, anche se non sono di argomento sentimentale, pero penso che nella vita bisogna cercare di essere normali.

Enrico Lascar

Risposta di Natalia Aspesi

E lei ha ragione, ma chi stabilisce cosa e la normalita? La natura, la politica, la religione, il maschio, la femmina, la storia, la scienza, o qualcos’altro? Io credo che Sex Education, racconti le paure degli adolescenti, la loro tempesta ormonale, con sincerita, intelligenza e simpatia. Ogni epoca l’ha affrontata a modo suo: ci sono stati tempi in cui si terrorizzavano i ragazzini dicendo che la masturbazione procurava la cecita, e tempi anche recenti in cui le donne non avevano idea di come era fatto il loro corpo ne sapevano di avere diritto al piacere.

Oggi forse si esagera, anche i ragazzini nei loro iPhone possono accedere alla pornografia. I genitori non sanno nulla dei figli adolescenti, e forse non vogliono neppure saperlo. Ecco questa serie informa gli adulti, senza spaventarli, su cosa sognano e cosa fanno i loro ragazzi. Ma ovviamente non e obbligatorio guardarla. Che mi arrivino lettere false sono sicura, ma io credo di individuarle e non le pubblico. Bisogna accettare il fatto che il mondo non e mai esattamente come lo immaginiamo e vogliamo.

