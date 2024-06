14 giu 2024 17:53

TROVATE UN UOMO A GIULIA DE LELLIS: "TORNEREI CON ANDREA DAMANTE MA ORA NON MI SOPPORTA" - DOPO LA BREVE RELAZIONE (GIÀ CONCLUSA) CON GIANO DEL BUFALO, L'INFLUENCER DI POMEZIA, EX DI ANDREA IANNONE, HA POI AGGIUNTO: "IO E DAMANTE SONO ANNI CHE CI PROVIAMO E RIPROVIAMO, SO GIÀ COME SAREBBE STARE CON LUI. E SICCOME IN QUESTO PERIODO GLI STO ANTIPATICA GLI FACCIO QUESTO REGALO” – ANCHE DAMANTE, CHE HA DETTO ADDIO AD ELISA VISARI, È SINGLE...