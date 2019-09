TROVATO L'ANELLO DI CONGIUNZIONE TRA COSTANZO E MARZULLO: DIACO - NANNI DELBECCHI: ''GLI EVOLUZIONISTI PENSAVANO NON ESISTESSE. E INVECE DAI SUOI MODI DI PICCOLO PRINCIPE SUADENTE, INSINUANTE, BIRICHINO, SI CAPIVA CHE IL MEGLIO DI SÉ POTEVA DARLO LA NOTTE, DOVE È APPENA SBARCATO. COSTANZO FACEVA L'INTERVISTA INTIMA COI POLITICI, DIACO HA PREFERITO SIFFREDI, CON LA GRACI AL POSTO DELLA LITTIZZETTO"

Nanni Delbecchi per ''il Fatto Quotidiano''

Trovato l' anello di congiunzione tra Maurizio Costanzo e Gigi Marzullo, che gli evoluzionisti pensavano non esistesse. E invece sì, esiste per quanto si può esistere in televisione, sei giorni su sette, si chiama Pierluigi Diaco, si è fatto le ossa come conduttore sentimentale del pomeriggio - dai tempi di Rete4 "pomeriggio con sentimento" è un richiamo intramontabile - ma dai suoi modi di piccolo principe suadente, insinuante, birichino, si capiva che il meglio di sé poteva darlo la notte, dove è appena sbarcato (Io e te di notte, sabato, Ra1).

Ci sono i maratoneti, i diurni e i notturni. Maurizio Costanzo ora rischia l' abbiocco in diretta, ma è stato un re della notte, animale notturno e da palcoscenico. Dopo esserne stato a lungo un collaboratore, è a lui che Diaco si ispira apertamente. Io e te di notte è un Costanzino show su misura, gli ospiti sono sempre quelli, ma personalizzato nei dettagli; si parte con l' intervista intima, vis-à-vis (Costanzo le faceva coi politici, Diaco ha preferito confessare Rocco Siffredi), si passa la palla a Valeria Graci che è la sua Littizzetto, una Littizzetto zuccherina, adatta alle luci soffuse di un talk che sfida lo stesso Fazio sul terreno del buonismo, con Sandra Milo al posto di Orietta Berti.

È qui che casca il Marzullo. Il rischio di sconfinare nel marzullesco c' è, rischio evolutivo non da poco. Ma la notte di Diaco è autentica, non ricostruita in studio alle tre del pomeriggio; e siccome la notte non mente, c' è speranza.

