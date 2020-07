TUTTA LA CICCIA DEI PALINSESTI SKY: LA SERIE TV DI GABRIELE MUCCINO, QUELLA SU TOTTI (ECCO GLI INTERPRETI), E L'ACQUISTO DEL FORMAT DI ''PECHINO EXPRESS'', MA NON SI SA SE CON COSTANTINO DELLA GHERARDESCA - POI ''ROMULUS'' DI MATTEO ROVERE, ''WE ARE WHO WE ARE'' DI GUADAGNINO, E LA NUOVA STAGIONE DI ''FARGO'' CHE PROMETTE DI LANCIARE SALVATORE ESPOSITO, GENNY DI ''GOMORRA'', TRA I BIG DI HOLLYWOOD

Gianmaria Tammaro per Dagospia

romulus

Dopo il successo di “Diavoli” (già rinnovata per una seconda stagione) e dopo “Petra” (con Paola Cortellesi, in onda dal 14 settembre su Sky Cinema), Sky è pronta ad allargare ulteriormente la sua offerta e a rivolgersi a un pubblico – si spera – ancora più ampio. Nei nuovi palinsesti, insieme ai titoli dell’autunno (“Romulus” di Matteo Rovere, “We are who we are” di Luca Guadagnino) sono state annunciate due nuove produzioni e una nuova acquisizione.

Da una parte, c’è “Speravo de morì prima”: serie tv su Francesco Totti, basata sul libro di Paolo Condò (“Un capitano”, Rizzoli), prodotta da Mario Gianani per Wildside (Fremantle), con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Kwaï, e diretta da Luca Ribuoli. Alla sceneggiatura: Stefano Bises, Michele Astori e Maurizio Careddu.

petra 2 paola cortellesi photocredit luisa carcavale

Nel cast, invece: Pietro Castellitto nel ruolo di Totti, Greta Scarano in quello di Ilary Blasi, Monica Guerritore in quello della mamma di Totti; Gianmarco Tognazzi nel ruolo di Luciano Spalletti, Giorgio Colangeli in quello del papà di Totti; Primo Reggiani nel ruolo di Giancarlo Pantano, Alessandro Bardani in quello di Angelo Marrozzini; Gabriel Montesi e Marco Rossetti rispettivamente nei ruoli di Antonio Cassano e Daniele De Rossi, e Eugenia Costantini e Federico Tocci, invece, in quelli dei genitori di Totti da giovani.

Le riprese sono iniziate in questi giorni nella capitale. La messa in onda è prevista nel 2021.

Dall’altra parte, c’è “A casa tutti bene - la serie” di Gabriele Muccino, che segna l’esordio del regista sul piccolo schermo e che è una produzione firmata da Lotus Production e da Leone Film Group. Alla sceneggiatura, insieme a Muccino, sono stati confermati i nomi di Barbara Petronio, Andrea Nobile, Gabriele Galli e Camilla Buizza. Il regista dirigerà i primi due episodi e, dice il comunicato stampa, “sarà supervisore artistico del progetto”. Le riprese inizieranno nella primavera del 2021 a Roma.

Poi, sul fronte dell'intrattenimento, Sky ha annunciato l’acquisizione di “Pekin Express” di Banijay Italia. Ancora non è chiaro quando inizierà la produzione, né se Costantino Della Gherardesca, che ha già condotto l'edizione della Rai, tornerà al comando. È evidente, però, l’intenzione del canale di rafforzare la sua offerta e di provare ad allargare – con “X-Factor”, che riparte dal 17 settembre, e con “MasterChef” – il suo pacchetto di programmi.

In autunno, arriveranno anche molte serie internazionali, tra cui “The Undoing” di Hbo, con Nicole Kidman, Hugh Grant e Matilda De Angelis, e la quarta stagione di “Fargo”, con Chris Rock, Salvatore Esposito, Tommaso Ragno, Francesco Acquaroli e Gaetano Bruno.

