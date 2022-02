TUTTI I CONTI DEL "CAPITANO" – SUL "TESORO DI FAMIGLIA" LE ULTIME LITI IN CASA TOTTI: SOTTO ACCUSA LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA SORELLA DI ILARY, SILVIA BLASI - ERA LEI AD AVERE POTERE DECISIONALE PERFINO SU QUALE AMICO DELL'EX CAPITANO "AIUTARE" E QUALE NO. CURAVA ANCHE LA COMUNICAZIONE DEL "PUPONE", ORA NELLE MANI DI ALTRI PROFESSIONISTI - TOTTI, CON VARIE SOCIETÀ HA MOLTE PROPRIETÀ IMMOBILIARI, ALCUNE ANCHE AFFITTATE AL COMUNE DI ROMA…

Lentamente, ma inesorabilmente, la conduttrice ha preso il controllo della famiglia e anche delle questioni economiche: messi da parte, anche in questo campo, i riferimenti passati dell'ex numero dieci, che si sono visti sostituire (verbo odiato da qualsiasi calciatore) da altre figure, come Silvia Blasi, sorella di Ilary. È stata lei in passato a gestire - tra l'altro - i profili social dell'ex capitano giallorosso: adesso Totti ha affidato la comunicazione ad altre persone.

Ilary ha deciso di essere l'unica a condurre il gioco in casa, per porre fine a abitudini che non le piacevano: Francesco, da sempre uomo molto generoso, prestava a tanti amici e conoscenti molti soldi (chi li ha chiesti per comprare case, chi per mettere su attività, qualcuno per sviluppare progetti e idee). E spesso quei soldi non tornavano più indietro. Perché tanto Totti&Ilary sono ricchi. Lei ha deciso di porre un freno alle richieste. E di fare una selezione durissima su chi poteva ricevere il loro aiuto.

Cosa succederà del patrimonio di casa Totti-Blasi è un capitolo in stesura in questi giorni. Quelli già pubblicati - che fanno parte della biografia del campione del mondo del 2006, Un capitano, scritta con Paolo Condò - sono stati affidati al Var. Per rivedere attentamente dove devono andare, ora, i proventi del libro e della serie tv che ne è stata tratta, Speravo de morì prima. E come sono stati gestiti finora.

La rassegna poi continuerà, e non sarà breve. Francesco Totti, con varie società ha molte proprietà immobiliari, alcune anche affittate al Comune di Roma. Ci sono anche un centro sportivo, i negozi e i ristoranti, anche questi dati in affitto, nel centro commerciale Euroma2, vicinissimo alla villa in cui la famiglia ha vissuto negli ultimi anni.

Tre sono i figli, tre gli appartamenti comprati poco distante, a via Amsterdam, nel cuore della zona più elegante del Torrino, dove la coppia ha vissuto in un attico con piscina, poi dato in affitto al portiere Allison e, successivamente, a Zaniolo. Due abitazioni le ha comprate solo lui, una solo lei.

