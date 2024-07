TUTTI ALLA CORTE DI BOCELLI – PER CELEBRARE I 30 ANNI DI CARRIERA, IL TENORE HA ORGANIZZATO UNA TRE GIORNI DI CONCERTI, INZIATA IERI, A LAJANICO, IN PROVINCIA DI PISA, DOVE È NATO – SUL PALCO STELLE DELLA MUSICA ITALIANA E INTERNAZIONALE, DA PLACIDO DOMINGO A ED SHEERAN, DA TIZIANO FERRO A ZUCCHERO. PRESENTI ANCHE DIVI DI HOLLYWOOD COME JOHNNY DEPP, RUSSELL CROWE E WILL SMITH – LA MARATONA MUSICALE DIVENTERÀ UN DOCUMENTARIO – VIDEO

andrea bocelli celebra i 30 anni di carriera al teatro del silenzio di lajatico 5

Tutto il mondo guarda Lajatico e il Teatro del Silenzio. Un’isola in mezzo alle colline toscane, nel borgo con poco più di mille abitanti che, come per magia, alza il sipario una volta all’anno. E accoglie migliaia di spettatori arrivati da ogni parte del globo. Spinti dall’emozione della musica e del canto in una cornice tanto suggestiva, arricchita per questa edizione celebrativa con una scenografia imponente quanto suggestiva. Con un grande compasso e uno spettacolo di luci di forte impatto.

Un “monster event”, che ha le carte in regola per diventare memorabile, così l’ha definito alla vigilia Andrea Bocelli, orgoglioso di pensare che la sua piccola Lajatico accolga artisti del calibro di Placido Domingo e José Carreras, di Ed Sheeran e Johnny Depp, di Russell Crowe, Elisa e Will Smith, e decine di ulteriori star della musica e dello spettacolo, italiane e straniere. Qui nella sera di lunedì 15 luglio il tenore Andrea Bocelli ha accolto il suo pubblico che ha affrontato ore di viaggio per assistere al primo dei tre grandiosi concerti-evento (gli altri sono il 17 e il 19 luglio) “Andrea Bocelli 30: The Celebration”.

ED SHEERAN ANDREA BOCELLI

Un format di show mondiale con superstar internazionali organizzato dall’icona della musica italiana nel mondo per celebrare 30 anni di carriera nel suo paese natale. I biglietti costano dai 191 euro per la tribuna non numerata ai 2.128 euro dell’esclusivo Platinum Elite Vip Sky Box. Biglietti comprati al “buio”, cioè sulla fiducia, senza conoscere prima il cast e gli ospiti della serata (super blindata) .

Tanto sapevano che non sarebbero rimasti delusi, nella serata del 15 luglio infatti sono saliti sul palco con Bocelli e i figli, anche Tiziano Ferro, Elisa e altri artisti. A presentare la serata Michelle Hunziker. […]

andrea bocelli celebra i 30 anni di carriera al teatro del silenzio di lajatico 2

Un parterre eccezionale, come succede a ogni concerto del tenore, in quest’occasione reso speciale anche dalla presenza di compaesani e dei ragazzi delle scuole di Lajatico, quest’ultimi ospiti del Maestro. Tra le superstar arrivate per Bocelli ci sono anche David Foster, Christian Nodal e Sofia Carson, poi Laura Pausini, Tiziano Ferro, Zucchero, Giorgia, Eros Ramazzotti. A firmare la direzione creativa di ogni serata è un’altra superstar: Francisco Negrin, due volte candidato all’Olivier Award, solo per citarne alcuni.

ZUCCHERO ANDREA BOCELLI

Inoltre dalle tre serate nascerà anche un film-concerto che verrà distribuito nei cinema di tutto il mondo, diretto dal candidato ai Grammy e vincitore dell’Emmy Award Sam Wrench (ha diretto anche l’artista statunitense Taylor Swift nel docufilm “The Eras Tour”). Insomma una grande settimana per il tenore pisano, che ha appena annunciato il nuovo album Duets, in uscita il 25 ottobre: una raccolta di 32 tracce che abbraccia tutta la sua carriera […]

