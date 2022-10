La Grande Empatia ? Prima puntata, perché due minuti non bastavano per raccogliere tutta la loro empatia e comprensione per Marco ??#GFvip pic.twitter.com/omS2OFwIjo — panificazione costrittiva (@panificazione) September 30, 2022

Da www.corriere.it

marco bellavia al grande fratello vip 9

Sono diversi gli sponsor che hanno preso le distanze dal Grande Fratello Vip dopo l'abbandono di Marco Bellavia, ex concorrente ed ex volto di “Bim Bum Bam” che si è ritirato dal reality perché preso di mira dai compagni di casa per via di alcuni problemi di salute mentale. #iostoconmarco è stato l’hashtag che ha fatto scatenare il web tanto che alcuni utenti hanno chiesto immediati provvedimenti alla produzione ma non solo.

amica chips si dissocia dal bullismo al grande fratello vip

La gente ha infatti iniziato a contattare i vari sponsor del programma per chiedere di prendere le distanza dal GFVip: ecco allora che sono apparsi sui social i primi messaggi da parte di alcuni dei brand molto ben visibili nella casa, che hanno comunicato la loro volontà di dissociarsi da quanto accaduto.

I comunicati

Per esempio, con un comunicato social si è espressa Amica Chips: “Il nostro intento è sempre stato quello di unire e non dividere, rallegrare ed alleggerire i momenti, non appesantirli"- si legge nella nota stampa- "Ci dissociamo ovviamente da ciò che accade dentro la casa del Gf Vip, ci dissociamo dalle persone che permettono tali comportamenti e che li assecondano, cosa che NON facciamo NOI essendo sponsor del programma ma non fautori né sostenitori di ciò che i protagonisti fanno e dicono".

marco bellavia al grande fratello vip 5

Anche l’azienda di gelati TooA si è detta "costernata da quanto accaduto" e ha definito il comportamento dei concorrenti del Grande Fratello Vip "inaccettabile e lesivo". In attesa di capire se ci saranno provvedimenti da parte della produzione nella puntata di lunedì sera, sui social continuano a piovere le critiche sui concorrenti che, con le loro parole, avrebbero portato Bellavia a ritirarsi dal reality show.

marco bellavia al grande fratello vip 8

marco bellavia al grande fratello vip 6 marco bellavia al grande fratello vip 2 marco bellavia marco bellavia marco bellavia marco bellavia marco bellavia al grande fratello vip 7 marco bellavia al grande fratello vip 1 marco bellavia al grande fratello vip 3 marco bellavia al grande fratello vip 4