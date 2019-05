Francesco Persili per Dagospia

Vieni avanti, Favino. “Che spettacolo di attore, un Buscetta da brividi nel film ‘Il Traditore’ di Marco Bellocchio”. Anche Lucia Borgonzoni, senatrice leghista e sottosegretario, celebra su Instagram l’uomo dei 13 minuti di applausi a Cannes. L’ex deputato finiano Enzo Raisi ironizza: “Ma è un comunista”. “Ognuno ha i suoi difetti, resta comunque un grande attore”, la replica della “Boschi del Carroccio”.

“Un “attorone” che non contiene olio di Palma d’oro”, la battuta di Fiorello che lo ha avuto ospite ieri a ‘Il Rosario della Sera’ su “Radio Deejay”. Cosa si prova per la standing ovation di 13 minuti? “Dolore ai reni, devi stare in piedi tutto quel tempo…”. Ma alla fine ‘Il traditore’ non ha ricevuto premi. “Un po’ come ‘Vita spericolata’ di Vasco a Sanremo?”, scherza Fiorello. “Vita Spericolata ancora ce la ricordiamo e la pellicola sta andando meravigliosamente nelle sale. Le persone hanno capito che è un film popolare e d’autore, di un grande maestro…”

E pensare che Bellocchio “non era convinto dal mio primo provino”, l’attore romano racconta il pressing sul regista per avere il ruolo del primo grande pentito della mafia siciliana: "Dopo il primo provino, Bellocchio era sparito, pensavo: 'Forse non gli sono piaciuto...'. Quando ho terminato le riprese del film di Muccino ‘A casa tutti bene’, ne ho fatto un altro. E lui sparisce di nuovo. Fino a quando la sera dei David di Donatello 2018 vengo a sapere dalla mia agente che sono stato scelto per il ruolo. Guardavo gli altri prendere i premi ed era un po’ come se li prendessi anche io…”.

Favino, in arte “Picchio”, racconta lo studio per "un personaggio e una storia con una realtà complessa e intricata": "Tommaso Buscetta si è costruito una memoria di sé attraverso i libri su di lui e le interviste che ha dato. Quanti segreti non ci ha detto e si è portato con sé nella tomba.."

A sentir lui non ha mai trafficato in droga, “eppure nella sua fazenda in Brasile c’era anche una pista d’atterraggio. O aveva una compagnia low cost oppure…”. L’attore si sofferma sulla vanità del ‘boss dei 2 mondi’, parla del suo “siciliano non cinematografico” che ha adottato per restituire il linguaggio di “Don Masino”: “Non gli piaceva esprimersi in dialetto, il suo modo di parlare era pieno di sfumature grammaticali, faceva sentire la pronuncia portoghese ma il suo inglese era come quello dei ‘Soprano’…”. Oltre a raccontare aneddoti dell’incontro tra Buscetta e Gambino, l’attore si è confermato uno showman da prima serata alternando imitazioni (Muccino e Bellocchio) e canzoni: dal pezzo “Historia de un amor” a “Poster” di Claudio Baglioni con Fiorello che se la ride: “C’è un mare di velluto, una palma (d’Oro) e tu che sogni di fuggire via…”

