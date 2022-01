TUTTI PRONTI PER IL RITORNO DEL CAVALIERE OSCURO? - È USCITO IL NUOVO TRAILER DI “THE BATMAN” DIRETTO DA MATT REEVES CON ROBERT PATTINSON, ZOË KRAVITZ, PAUL DANO E COLIN FARRELL – IL FILM, CHE DURERÀ TRE ORE, USCIRÀ NEI CINEMA ITALIANI IL 3 MARZO – QUESTA VOLTA BRUCE WAYNE È ALLE PRESE CON UN KILLER CHE PRENDE DI MIRA L'ÉLITE DI GOTHAM CON UNA SERIE DI MALVAGI STRATAGEMMI E SPINGERÀ IL PIÙ GRANDE DETECTIVE DEL MONDO A… - VIDEO

Da www.comingsoon.it

E' online il nuovo trailer italiano di The Batman, il film diretto da Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson nel doppio ruolo del detective vigilante di Gotham City e del suo alter ego, lo schivo miliardario Bruce Wayne. Il film uscirà nei cinema italiani il 3 marzo 2022, distribuito dalla Warner Bros. Pictures.

The Batman: la trama ufficiale e il cast del film con Robert Pattinson

Due anni trascorsi a pattugliare le strade nei panni di Batman, incutendo timore nel cuore dei criminali, hanno trascinato Bruce Wayne nel profondo delle tenebre di Gotham City. Potendo contare su pochi fidati alleati - Alfred Pennyworth e il tenente James Gordon - tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come unica incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini.

Quando un killer prende di mira l'élite di Gotham con una serie di malvagi stratagemmi, una scia di indizi criptici spinge il più grande detective del mondo a indagare nei bassifondi, incontrando personaggi come Selina Kyle / alias Catwoman , Oswald Cobblepot / alias il Pinguino, Carmine Falcone e Edward Nashton / alias l'Enigmista.

Mentre le prove iniziano a condurlo più vicino alla soluzione e la portata dei piani del malfattore diventa chiara, Batman deve stringere nuove alleanze, smascherare il colpevole e rendere giustizia all'abuso di potere e alla corruzione che da tempo affliggono Gotham City.

Al fianco di Robert Pattinson , a ricoprire i famosi quanto famigerati ruoli del cast di personaggi di Gotham, ci sono Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Jayme Lawson, con Andy Serkis e Colin Farrell.

