TUTTI A SPERNACCHIARE DAZN MA INTANTO I NUMERI CI SONO - SONO ARRIVATI I DATI DELLE PERSONE COLLEGATE A SMART TV, TABLET, TELEFONINI E CONSOLE DI GIOCO: OLTRE 4,7 MILIONI DI SPETTATORI NELLA SECONDA GIORNATA - CONSIDERANDO IL TOTALE DI CHI HA GUARDATO LE PARTITE SI ARRIVA A UN'AUDIENCE COMPLESSIVA DI 6 MILIONI TOTALI, L'80% DEI QUALI SINTONIZZATI SU DAZN - NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ NELLA TRANSIZIONE VERSO LO STREAMING, I RISULTATI SONO IN LINEA CON L'ANNO SCORSO, QUANDO PERÒ IL CAMPIONATO INIZIÒ IL 19 SETTEMBRE, CON MENO GENTE IN VACANZA, E GLI STADI ERANO TOTALMENTE CHIUSI...

(Adnkronos) Si sono appena concluse le prime due giornate di Campionato di Serie A che, per la prima volta, vede tutte le partite disponibili in streaming su Dazn. Una svolta rivoluzionaria premiata dal pubblico che ha avuto la possibilità di seguire, dovunque

si trovasse, la propria squadra.

La prima giornata di campionato, 21-23 Agosto 2021, è stata seguita da oltre 4,3 milioni di individui che si sono collegati attraverso smart TV, tablet, mobile phone, console di gioco e attraverso Dazn Channel. Lo rende noto Dazn in una nota.

Confermato il trend di crescita nel corso della seconda giornata, 27-29 Agosto 2021, quando si è registrata un'audience pari a 4.7 milioni.

La partita più seguita nelle prime due giornate di Campionato 2021-2022, è stata Juventus-Empoli, esclusiva Dazn di sabato 28 Agosto alle ore 20:45, con un'audience superiore a 1 milione di spettatori.

Considerando questa seconda giornata di Campionato e sommando gli ascolti dei due broadcaster, si è registrata un'audience complessiva pari a 6 milioni di spettatori totali, l'80% dei quali sintonizzati su Dazn.

A condizioni estremamente diverse - partenza del campionato a settembre, stadi completamente chiusi - il risultato ottenuto da Dazn dimostra di essere quindi perfettamente in linea con quello ottenuto nel Campionato 2020-2021.

E inoltre, a questo risultato già ampiamente positivo, si deve aggiungere che i dati indicati non contengono l'audience relativa al mondo di bar, ristoranti e hotel.

Dati, quindi, di assoluto rilievo anche alla luce del particolare momento dell'anno, la seconda metà di agosto che per tradizione vede molti italiani in località di villeggiatura e considerando la sfida tecnologica e comportamentale che si sta compiendo con la transizione verso la più moderna visione in streaming.

Transizione che sta portando anche il mondo del calcio nel futuro e che sta dando una significativa e concreta accelerazione alla digitalizzazione raggiungendo anche quelle aree del Paese e della popolazione fino ad ora non interessate da questo processo.

Tutto questo a ulteriore riprova delle incredibili potenzialità dello streaming per il calcio e per il Paese stesso. I dati dettagliati - ascolto minuto per minuto, ascolto medio e copertura, ascolto pubblicitario relativo a ciascuno spot in onda, tipologia di device utilizzato per fruire dei contenuti Dazn, verificati da Nielsen, saranno disponibili per gli operatori del mercato a partire dalle ore 14 di domani, 1 settembre 2021.

Inoltre, nel corso del Campionato di Serie A 2021-2022, i dati di audience saranno sempre disponibili per gli operatori del mercato ogni mercoledì a partire dalle ore 14.00.

Ricordiamo che la nuova metodologia di misurazione che, per la prima volta, fornisce un dato puntuale e verificato dell'audience OTT assicurando, inoltre, una maggiore trasparenza rispetto al passato, si avvale di tre diverse fonti di informazioni: dati censuari Dazn misurati da Conviva Stream Sensor, utilizzati per produrre le metriche totali di visualizzazione dei contenuti editoriali e pubblicitari; dati del panel TV Auditel, utilizzati per la stima di co-viewing e le demografiche della componente TV dell'ascolto; dati dello studio comportamentale su base utenti Dazn, utilizzati per la stima di co-viewing e le demografiche della componente web, mobile & tablet.

