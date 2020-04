TUTTI I TWEET SUL ''GF VIP'' CHE CHIUDE CON 4,5 MILIONI DI ASCOLTATORI - ''UNA RETE COMMERCIALE CHE NON VA IN PUBBLICITÀ PER 90 MINUTI NELLA FINALE DI UN PROGRAMMA DI PUNTA. LA CRISI NON ARRIVERÀ, È GIÀ ARRIVATA'' - ''A ICARDI NON GLIENE SBATTE UN CAZZO DI SIGNORINI, INNAMORATO DI LUI, MA WANDA GLI HA INSERITO LA MONETINA DIETRO ALLA SCHIENA'' - ''SARA SOLDATI CI PROVA CON ANDREA DENVER, MA LUI LE DÀ UN PALO IN DIRETTA: “PREFERISCO ADRIANA VOLPE”. IL MARITO STECCHITO'' - ''ANTONELLA MIGLIOR CONCORRENTE DI REALITY SHOW DI SEMPRE. VERA, TERRIBILMENTE VERA''

DAGOSELECTION

Massimo Scaglioni@MaScaglioni

Dalla Casa alla quarantena: finale di #GrandeFratelloVip con 4.543.000 spettatori, il 23,2%,boom social.Una delle ultime, poche produzioni di intrattenimento chiude, il pubblico nelle case chiede anche distrazione: peccato che la pubblicità è poca e si pensa ora a format #lowcost

contechristino@contechristino

Gli Avengers di questo 2020. #GFVIP

2020finalegfvip 1

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Il #GFvip da dopo mezzanotte senza pubblicità è sintomatico della crisi

Giuseppe Candela@GiusCandela

Una rete commerciale che non va in pubblicità per novanta minuti nella finale di un programma di punta. La crisi non arriverà, è già arrivata.

Alessia Marcuzzi@lapinella

Ha vinto Paola e sono comunque contenta, e’ una ragazza dolce e con un grande cuore. Ho letto che ha dato il montepremi in beneficenza.... brava, non era scontato. E bravo Alfonso, ci hai tenuto compagnia ogni settimana, con garbo e umanita’. #gfvip2020 #GFVIP

@GrandeFratello

Justwithbenefit @Justwithbenefit

Signorini che vuole vedere Icardi sfacciato come una videochiamata senza preavviso! #GFvip

_PhrancaMente@Phranca11

Signorini che scrocca Icardi aggratis con la scusa di Wanda come Amadeus ha scroccato Ronaldo con la scusa di Georgina. #GFVIP

T R I S T A N CALTAGIRONE @Tristan__esdpv

PDB AGGIORNA CONTINUAMENTE LA COLLEZIONE DI MEME.

#GFVIP

2020finalegfvip 2

Hanna R. Littleflower@Anna22raffaele

Pupo ,Wanda e Icardi nello stesso schermo televisivo sembrano Totò Peppino e la Malafemmena... #GFVIP

[Righetto]@Ri_Ghetto

STIAMO GUARDANDO ICARDI CHE CI DICE COSA HA CUCINATO E UANDA CON LA MAGLIA ROLLING STONES IO VOLO #GFvip

luxluce@mirage2578

Mamma se fossi in Wanda mi farei trapanare ogni sera da quel bono di Icardi

#GFVIP

La Manager Declassata@declassata

A icardi non gliene sbatte un cazzo di signorini ma Wanda gli ha inserito la monetina dietro alla schiena #gfvip

divanarsi.com@divanarsi_com

Alfonso Signorini innamorato di Mauro Icardi.. ora si spiega perché Wanda è l’opinionista del #GrandeFratelloVip

2020finalegfvip 3

TheFolloWerTv! @TheFolloWerTv

Wanda che cura subito i suoi interessi, vi ho fatto salutare da Icardi ma "NON PARLATE DI CALCIO" #GFvip

caterinaa la birichina BIMBA DI CONTE@citygirl916

Alfonso: "Tra Adriana e Sara con chi faresti la quarantena?" Denver: "Adriana è uno strappo alla regola per me. Quindi Adriana" Un minuto di silenzio per il marito di Adriana Volpe

#GFvip

Caciottaro @Caustica_mente

Le “compravate ragioni lavorative” che hanno portato Massimo Ciavarro a Cinecittà #GFvip

Caciottaro @Caustica_mente

PAOLO e CLIZIA, son più i giorni che sono stati separati che quelli in cui sono stati assieme. #GFvip

contechristino@contechristino

WANDA NARA: MMMH ANTONELLA GRANDE ESSOGADRISE, MA CI HA DATO TANTO. EL MENO FURVO È SOCHO. Rimpiango di non aver avuto questi collegamenti nelle ultime puntate anche solo per le asfaltate che avrebbe rifilato a Zequila. #GFVIP

2020finalegfvip 4

Tonia @ToniaPeluso

La grandissima storia d’amore tra Paolo e Clizia finirà prima di Natale. Dovete dare giusto a Eleonora Giorgi il tempo di tirargli due schiaffi ben assestati urlando tu quella a casa mia il 25 non la porti. Andrà esattamente così. #GfVip

#gfvip4 #GFvip #gfvip2020

contechristino@contechristino

Date 48 ore di fila ad Eleonora Giorgi assieme a Clizia e vedi come sta storiella di cui su Twitter vi siete segnata pure la data del MESIVERSARIO del primo bacio, va a farsi benedire. #GFVIP

Caciottaro @Caustica_mente

Paolo prima di maggio non si chiava. E che eri il figlio della gallina bianca tu? #GFvip

BITCHYF.IT@BITCHYFit

Sara Soldati ci prova con Andrea Denver, ma lui le dà un palo in diretta: “Preferisco Adriana Volpe” #GFVip

[Righetto]@Ri_Ghetto

IL MARITO DI ADRIANA TROVATO MORTO IN QUESTO PRECISO MOMENTO #GFvip

2020finalegfvip 5

sole@seituilsole

Andrea Denver sotto un treno per Adriana Volpe è una delle cose più belle che abbia mai visto #GFvip

Crotalo@scemochileggeah

Raga vi rendete conto che uno come Denver che è stato al fianco di personaggi del calibro di JLO, si è preso una super cotta per Adriana Volpe? #GFVIP

TuttoReality@tttreality18

Alfonso mette in imbarazzo la Volpe parlando di come Denver la guarda #GFVIP

TheFolloWerTv! @TheFolloWerTv

Quando ordini ONLINE vs quando ti arriva a CASA #GFVIP

2020finalegfvip 6

contechristino@contechristino

Mi ammazza Adriana che cerca di insabbiare questa cosa di Denver con espedienti tipo:

- Adriana, qui c'è Denver

- CIAOOO, MI MANCATE TUTTIII

- Adriana, ma la foto di Giugno con Denver

- BELLA ANCHE QUELLA DI LUGLIO CON PATRICK E FERNANDA #GFVIP

contechristino@contechristino

Zequila e Licia ambedue PESSIMI. L'uno nel tirare in ballo cose personali risalenti a 3 anni fa come alimenti ad ex-mogli varie ed eventuali. E l'altra ergendosi a paladina del mondo LGBT estrapolando una frase riferita dalle fan. #GFVIP

RamaTrash@RamaTrash8

ZEQUILA CHE PUR DI FAR VALERE LE SUE RAGIONI, METTE IN DIFFICOLTÀ SOSSIO, RIFERENDO DELLE SUE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE PASSATE, LICIA USA LA SUA OMOSESSUALITÀ COME STRUMENTO PER AVERE ALTRETTANTO LE SUE RAGIONI, RAGA CHE DIRE, VERGOGNOSI ENTRAMBI. #gfvip

[Righetto]@Ri_Ghetto

Antonio Zequila non sei andato in finale, al primo televoto sei stato sbattuto fuori con il 92% dei voti STAI MUTO E LEVATI DAL CAZZO PER SEMPRE #GFvip

TheFolloWerTv! @TheFolloWerTv

Questa immagine rappresenta quello che sta accadendo in Italia un padre ed un figlio che non possono abbracciarsi a causa di un virus

2020finalegfvip 7

Caciottaro @Caustica_mente

Che imbarazzo Zequila. Ripeto, arrivate a 60 anni così infantile e con tanto veleno... #TeamPappalardo #GFvip

contechristino@contechristino

Che due maroni Licia che ha passato la settimana a memorizzare i dialoghi dei confessionali, della casa e delle suite che le ha fatto trovare Barbara sulla scrivania sotto spaccio delle bimbe. PESANTEZZA. #GFVIP

[Righetto]@Ri_Ghetto

Ma raga scusate eh ma “l’esercito di Licia” cosa c’entra con le lesbiche? Quindi secondo Licia solo le lesbiche la sostengono? Ma ce la facciamo? #GFvip

[Righetto]@Ri_Ghetto

SOSSIO VUOLE SPOSARE URSULA IO ESIGO LE TELECAMERE DEL TRONO OVER CHE RIPRENDANO TUTTA LA CERIMONIA E TUTTA LA FESTA VOGLIAMO TUTTO #GFvip

Ragazzo Comune @RAGAZZO_COMUNE

Zequila è sempre più ridicolo. Quanto sta rosicando? #gfvip

2020finalegfvip 8

Caciottaro @Caustica_mente

Antonella miglior concorrente di reality show di sempre. Vera, terribilmente vera, talmente vera che i reality non se la meritano. #GFvip

[Righetto]@Ri_Ghetto

Nel bene o nel male Antonella è stata il traino di questa edizione, negarlo vuol dire non essere obiettivi #GFvip

Caciottaro@Caustica_mente

Prossimo #GFvip esigo necessariamente una tra Tina Cipollari, Barbara De Santis e Gemma Galgani Trono Over di #Uominiedonne is Certezza trash

Trash Italiano@trash_italiano

Spero che Mediaset metta nel prossimo contratto del conduttore del #GFVIP il divieto di pronunciare la parola “vipponi”.

RamaTrash@RamaTrash8

2020finalegfvip 9

#GFVIP IO TUTTI GIORNI QUANDO VEDO CHE FUORI È UNA SPLENDIDA GIORNATA

TheFolloWerTv! @TheFolloWerTv

"Uno, nessuno e centomila" olio su tela #GFVIP

2020finalegfvip 10

contechristino@contechristino

Rita, Carlotta, Adriana, Teresanna, Fernanda, Fabione, Iban, Sergio, Pasquale, Pago, Montovoli, Sara, la Paga, Asia, Cucuzza ed Elisa. Non pervenuti: Salvo, Clizia, Barbara Alberti e Valéry la Presidente. #GFVIP

2020finalegfvip 11