TUTTI I TWEET SU MORGAN DALLA D'URSO E SUGLI SCAZZI CON SELVAGGIA LUCARELLI A ''DOMENICA IN''

Achille Lauro and Selvaggia Lucarelli Stan account@behchedirebbi_

Oscar alla miglior sceneggiatura per un film drammatico e miglior canzone drammatica va a: -Morgan -Bugo -Amadeus -Fiorello

Non sono Cinzia@Iosonolagomma

La D'Urso stasera ha sotto lo stesso tetto la Moric, Gerardina Trovato, Sgarbi e Morgan. Basaglia le fa una pippa #noneladurso

PEPPI NOCERA@Peppi_Nocera

Vivo nel terrore che Morgan metta incinta Nina Moric. #noneladurso

Francesco Facchinetti@frafacchinetti

Morgan da del pazzo a Bugo. Ok allora io, a questo punto, canto meglio di Mengoni. #noneladurso

AleSlash@ASlash16

Sgarbi che dice che Bugo sembra un cocainomane MENTRE È SEDUTO ACCANTO A MORGAN #noneladurso

denise;@believeinmusic_

Morgan il budget di Sanremo se l’è pippato tutto come sempre #noneladurso

Trash Italiano@trash_italiano

BARBARA APPOGGIATA AL PIANOFORTE MENTRE MORGAN VUOLE CANTARE LA CANZONE CONTRO BUGO



Andrew@andrewhyme

Ma che poi tutti a dire “Morgan si ok un pazzo un cocainomane ma un artista un idolo” e poi scusate MA CHI CAZZO SA UNA CANZONE DI MORGAN ORA ME LO DITE #noneladurso

Trash Italiano@trash_italiano

Morgan: “io ho creato Bugo. L’ho fatto esistere” #noneladurso

Paolo Giordano@IlPaoloGiordano



Lo show senza freni di Morgan stasera conferma che ha ragione Bugo. La musica è una cosa seria, non un siparietto da talk show.

Francesco Facchinetti@frafacchinetti

Più si continua a dare spazio a Morgan negandogli di capire la realtà e più siamo colpevoli della sua follia cronica #noneladurso

Gabriele Parpiglia@Parpiglia

#noneladurso quanto talento sprecato dentro #Morgan Sparare; è un errore. Salvare boh non so... Ma questa forse è la fine di un cantante che conosce la musica con pieno amore. Un peccato mortale che segna il percorso di #Morgan ormai pronto per #isoladeifamosi (mio consiglio)

[Righetto]@Ri_Ghetto

Morgan ma chi ti crede? Neanche una sillaba di ciò che dici è credibile MA eccomi qui dai regalaci trash e via #noneladurso

Marco Lipa Stark@marcodLipa

La Lucarelli non ha offeso Elettra? No, infatti non l’ha paragonata al coronavirus.



Madame Y@yleniaindenial

La D'Urso e Platinette che litigano Morgan: "sembrate me e Bugo" meglio di una serie tv #noneladurso

Andrea Conti@IlContiAndrea

Lo scazzo Morgan e Bugo al #DietroFestival2020 e nero su bianco (su quanto accaduto nel backstage) è la versione di Bugo



Francesco Canino@fraversion

che patetico Morgan. Fa pena ma non provoca nemmeno malinconia. #noneladurso

BITCHYF.IT@BITCHYFit

Prossima puntata di Live Non è la d’Urso: Morgan in tribunale querelato da Bugo #noneladurso

LeMetaMorizzate@meta_moro

Ma siamo a UOMINI E DONNE. La signora che dice che la Lucarelli può stare con Tina Cipollari. Mi sto strozzando. #DomenicaIn



Giulio Pasqui@GPasqui

Le immagini del #DietroFestival confermano la versione di Bugo su quanto successo con Morgan prima di salire venerdì sul palco. E non avevo alcun dubbio.

Martina | is seeing Queen 24th May@_lapoftherog

Qualcuno sa quando si esibiscono Bugo e Morgan? #Oscars

fran kubelik@filofantasma

scandaloso che sceneggiatura originale non l’abbia vinto il testo di morgan comunque #oscars

Paolo Dune@paolodune

Un po' deluso dagli #Oscar. Mi aspettavo un riconoscimento a Morgan e Bugo per la migliore performance di varietà a Sanremo.

S?m, ρι?g?ι?o ι? vι? dι gιoι?@sammsd1998

Elettra Lamborghini si rifiuta di cantare a #DomenicaIn per non vedere selvaggia Lucarelli e dal pubblico urlano "HA FATTO BENE". Questo trash non ha più fine

biscia hadid@velenoallamela

MARA VENIER LA DONNA PIÙ FELICE DI QUESTO PIANETA OGGI. #DomenicaIn



Reallylow@pillow_really

Mara Maionchi: "Elettra poteva venire e dire alla Lucarelli stai zitta che non mi stai simpatica" Zia Mara: "Esatto, COME FACCIAMO NOI"

Madame Y@yleniaindenial

Mara Venier con gli altri ospiti: si amore della szia vien qua, canta la tua canzone, abbiamo ancora tempo? Mara Venier con Achille Lauro: amore della szia tu hai tutto il tempo che vuoi. #DomenicaIn

mari@amaricord

Selvaggia Lucarelli: "Hai portato una canzone debole"

Achille Lauro: "Ma io non volevo vincere il Festival" VOLO VIA #DomenicaIn

Martola_@Martola__

Diodato: no ma non ne ho mai voluto parlare (riferito alla dedica della canzone a Levante Mara: tranquillo amore ne parlo io #domenicaIn

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

A proposito di Sanremo e le donne. Se a Nigiotti fai notare che la canzone è carina ma era più bella quella dell’anno prima, risponde “Siete acide, fate più l’amore”. Poi dice “è il festival delle donne”. Che fatica.



chià @itsmwengo

Alberto Urso contro Selvaggia Lucarelli, festival migliore di sempre dal primo all’ultimo giorno #DomenicaIn

Borraccino@borraccino_

Mara: “Ciao Michele, sei tornato a Sanremo dopo tanti anni” Zarrillo: “In realtà l’ultima volta ci sono stato nel 2017” Mara: “Ah, due anni fa” #DomenicaIn #Sanremo2020

[Righetto]@Ri_Ghetto

"Bugo è venuto qui a titolo di amicizia, Morgan invece è dalla d'Urso e lì forse qualcosa gli hanno dato. BUGO IO SONO DALLA TUA PARTE COMPLETAMENTE"

ZIA MARA MI SENTO MALE

