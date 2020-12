Alberto Dandolo per Oggi

TUTTI VOGLIONO LA INCONTRADA A SANREMO MA AMADEUS...

Ogni anno circola con insistenza il nome di Vanessa Incontrada per il Festival di Sanremo per un ruolo da co-conduttrice della kermesse. Anche quest'anno l'attrice però non dovrebbe sbarcare in Riviera. Amadeus starebbe lavorando su nomi diversi, alcuni assicurano sorprendenti. Chi sono? Ah saperlo.

CHI VUOLE RUBARE IL POSTO A GIANCARLO MAGALLI?

Avvisate Giancarlo Magalli che a Viale Mazzini gira voce che un suo collega starebbe facendo fuochi e fiamme per "rubargli" il posto nella prossima stagione a "I Fatti Vostri". Il conduttore sembra solido nella sua posizione, complice i buoni ascolti e la stima di Michele Guardì, ma come si dice in questi casi sempre meglio guardarsi le spalle.

CHE SCHERZO PER VALERIA MARINI!

Mediaset ha annunciato l'arrivo della nuova edizione di Scherzi a parte su Canale 5 per i primi mesi del 2021. Lo show, al momento con il rebus conduttori, ha da tempo iniziato a registrare gli scherzi ai volti noti. Tra le vittime, oltre a Federica Panicucci, anche Valeria Marini. Cosa avranno combinato alla bella showgirl? Ah saperlo.

FRANCESCO BUTTERI "IMITA" ACCORSI

Sta conquistando tutti Francesco Butteri con la pubblicità di un famoso antinfiammatorio. In molti vedono in lui il nuovo Stefano Accorsi che deve il suo incredibile successo allo spot di un noto gelato. Butteri ha già partecipato alla fiction “ Non dirlo al mio Capo 2”, al film “ Nato a Casal di Principe” e frequenta una famosa accademia cinematografica. Con lui si é congratulata persino una diva come Cate Blanchett e si dice abbia un flirt con una diva d’ oltralpe spesso in Italia. Chi é? Ah, saperlo...

FAVOLOSO E MORALI PUNTANO ALLA RADIO

Continua la furente e travolgente storia d’amore tra Luigi Mario Favoloso, ex di Nina Moric, e la sempre più sexy Elena Morali. I due hanno scritto un format radiofonico in cui credono tanto e stanno ora cercando un editore che investa nel progetto. Ci riusciranno?

IndovinellI

Quale potentissimo manager televisivo e' un fan accanito di Samya Abbary, da anni titolare della rubrica culinaria di Mattino Cinque "Le ricette di Samya"?

La famosa e anziana attrice ha perso la testa per un giovane e aitante agente immobiliare pugliese di stanza a Milano. Chi e'?

Gira voce che il talentuoso e sposatissimo attore abbia una "amicizia speciale" con un affascinante tecnico audio di origini emiliane. Di chi stiamo parlando?

DOPPIA. PROPOSTA PER. CAN YAMAN

Come anticipato da Oggi la tv italiana ha messo gli occhi su Can Yaman, l'attore turco che ha conquistato il pubblico di Canale 5 con la serie Day Dreamer. Mediaset ha contattato Yaman per coinvolgerlo nella nuova edizione de L'Isola dei Famosi, in partenza salvo colpi di scena (causa Covid) a marzo con la conduzione di Ilary Blasi. Sul piatto una proposta importante sia come concorrente che come inviato, il turco ha però declinato l'offerta per concentrarsi sui suoi impegni da attore.

IN ARRIVO UNA SERIE TV SU ROCCO SIFFREDI CON ALESSANDRO BORGHI?

Nei corridoi di via Rogoredo a Sky gira voce dell'arrivo di una nuova serie tv dedicata alla vita e alla carriera di Rocco Siffredi, un progetto ancora in una fase embrionale. Si sussurra che per il ruolo del protagonista in molti avrebbero pensato al talentuoso Alessandro Borghi, sarà vero? Ah saperlo...

HOARA BORSELLI PUNTA AL TALK SHOW

Hoara Borselli spopola nei talk show di Rete 4 ma presenzia spesso come opinionista anche a Non è l'Arena su La7. Si mormora L'ex showgirl con la passione per la politica avrebbe un sogno nel cassetto intenzionata a realizzare: vorrebbe condurre un programma tutto suo, un vero e proprio talk show. Ce la farà?

VACANZE SUPER (PAGATE) PER SALEMI E BONETTI IN COSTA SMERALDA

A Milano molti ricordano l'amicizia tra Giulia Salemi e l'ex gieffina Patrizia Bonetti. Si sussurra che qualche estate fa avrebbero trascorso insieme una vacanza indimenticabile in Costa Smeralda. Un regalo per entrambe, vitto e alloggio pagato. Chi è stato il generoso e benestante amico comune che ha permesso loro una estate molto "power"?

INDOVINELLI

Chi e' quella star della tv e del cinema amatissima dai vertici televisivi? Un programma per lei il prossimo anno?

L' attrice continua a sentirsi libera e a tradire con il cuore il suo uomo. Chi è?

La influencer famosa pare che abbia già dato il 2 di picche al suo ricco neo fidanzato. Di chi stiamo parlando?

