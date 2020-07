TUTTO QUELLO CHE NON C'È SCRITTO NEL COMUNICATO DI DISCOVERY, CHE HA APPENA PRESENTATO I PALINSESTI - CONFERMATA L'INDISCREZIONE DI DAGOSPIA: IN BARBA AI SALAMELECCHI DELLA CARAFOLI, ''L'ASSEDIO'' DI DARIA BIGNARDI TORNA SOLO PER 4 PUNTATE, CIOÈ QUELLE CHE ERANO SALTATE PER IL CORONAVIRUS - FINE DEL RAPPORTO CON LA FASCINO DI MARIA DE FILIPPI - NON RICONFERMATI ''TAKE ME OUT'' E IL TG DI PETER GOMEZ, CHE TORNERÀ CON ''LA CONFESSIONE'' - PARPIGLIA: STO REGISTRANDO ''SECONDA VITA'' (MA IN 40MILA BATTUTE DI COMUNICATO IL PROGRAMMA NON AVEVA TROVATO SPAZIO)

DAGONEWS

daria bignardi l assedio

Come sempre le vere notizie non sono nei comunicato stampa, nelle dichiarazioni di rito e nei filmati celebrativi. Si rompe il matrimonio tra la Fascino di Maria De Filippi e il gruppo Discovery, con Real Time che da gennaio 2014 ha trasmesso prima i casting e poi il daytime del talent show di Canale 5. "Dopo sette anni di matrimonio il contratto è finito, sarà solo su Canale 5", ha spiegato Laura Carafoli, SVP Chief Content Officer Discovery.

Proprio la Carafoli si è scatenata parlando della Bignardi e de L'Assedio: "Per noi sono ascolti ottimi soprattutto nel target pregiato, sono fantastici. Clienti e pubblico amano questi ascolti. C'è miopia nel vedere solo risultato lineare. L'intervista della Bignardi alla Lear è tra le più viste sui social, con milioni di visualizzazioni. Tornerà con una stagione, ma non è un recupero di puntate non fatte. Per noi è una nuova stagione. Daria fa parte del Dna."

maria de filippi si commuove ad 'amici' 1

Tradotto: ha ragione Dagospia. Come anticipato da questo sito il programma non avrà una "seconda stagione" ma da metà ottobre saranno trasmesse solo quattro nuove puntate, quelle cioè non andate in onda dopo lo stop di marzo causa Coronavirus. Oltre a L'Assedio, fermo poco sopra l'1% di share, si parla di nuovi progetti: speciali sulla linea di “Così soli”.

Cancellato sul Nove anche il tg Sono le venti di Peter Gomez: "Doveva essere un esperimento di breve durata, ma abbiamo deciso di andare avanti per la pandemia. L'esperimento per noi è riuscito perché ha fatto sempre più dell'1% e questo non è banale in quell'orario. Gomez sicuramente tornerà con La Confessione in una versione 2.0 ma stiamo lavorando con lui anche a un nuovo progetto probabilmente in onda nel 2021", ha argomentato la Carafoli.

Nel corso dei Discovery Reacts (ma parla come magni!) altri spunti: la conferma indiretta dell'arrivo di Benedetta Parodi su La7 anticipata da Dagospia ("Il programma di La7 non ha nulla a che vedere con Bake Off"), l'assenza di Seconda Vita di Gabriele Parpiglia, lo stop a Rivelo con Lorella Boccia ("Dipende dalle proposte degli intervistati") e la cancellazione di Take me out ("Da due stagioni Discovery è fuori dagli studi televisivi").

#Dagospia ragazzi non so chi l’ha scritto ma io sto già registrando #secondavita , grazie. Se potete rettificare. Grazie . — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) July 7, 2020

...quindi in 40mila battute di comunicato stampa in cui parlano anche della partnership con il pizzettaro sotto all'ufficio, non hanno trovato spazio per annunciare un programma già in fase di registrazione?

daria bignardi beppe sala l assedio

COMUNICATO STAMPA

Milano, 7 luglio 2020 – “Discovery Reacts” è il titolo della presentazione dei palinsesti 2020-2021 di Discovery che si presenta al debutto della nuova stagione, confermandosi terzo editore nazionale per share,con una programmazione ricca e avvincente, una crescita record degli ascolti, un’impennata del consumo sulle piattaforme digitali e una capacità sempre maggiore di ampliare il proprio network distributivo.

La prima metà del 2020 è la migliore di sempre per il portfolio e anche quella che fa registrare la maggior crescita rispetto a tutti i principali broadcaster: 8% dishare nelle 24 oresugli individui con un incremento del +10%rispetto allo scorso anno che arriva a 10% sul target commerciale 25-54.Cresce anche il prime time con serate che superano la media del 9% di share.

Record confermato da un mese di giugno ancora più brillante con il portfolio all’8,5% sugli individui e al 10,5% sul target commerciale 25-54.

PETER GOMEZ E MAURIZIO CROZZA

Saldamente nella top ten dei canali più visti Nove e Real Time, rispettivamente nono e decimo canale nazionale. Nove all’1,6% nella 24 ore, Real Time all’1,5% di share e insieme agli altri canali del gruppo a target femminile – Food Network, Giallo e l’ultimo arrivato Hgtv – colleziona una share complessiva sul target femminile 15-54 del 4,2%. Brilla anche il polo maschile con Dmax e Motortrend al 2,8% share su maschi 25-54.Grazie ai canali kids, K2 e Frisbee, Discovery è il primo editore nazionale sul target 4-10 anni con il 13% di share durante la giornata, in crescita del +13% rispetto all’anno scorso.

Dplay, il servizio OTT del gruppo, segna una vera e propria impennata: 3 milioni di utenti di media al mese, in crescita del +74% rispetto allo scorso anno e una base abbonati a Dplay Plus più che raddoppiata negli ultimi mesi.

LAURA CARAFOLI

Alessandro Araimo, Amministratore Delegato Discovery Italia: “Chiudiamo il miglior semestre di sempre in termini di audience, con perfomance relative superiori a tutti i nostri competitor. Questo vuol dire reagire –React - per noi di Discovery, ma questo vuole anche dire l’inizio di una fase nuova, di ripresa, che speriamo possa essere adeguatamente premiata non solo da un’audience pregiata ancora in crescita, ma anche da un ritorno importante degli investimenti pubblicitari su tutti i nostri mezzi che, in una fase così difficile, hanno dimostato una forza e una qualità straordinarie e superiori alla media. Una forza editoriale dimostrata dalla capacità innovativa di lanciare e affermare durante ogni stagione, così come faremo ancora in futuro, formati e talenti nostri. E alle grandi novità sulla televisione lineare si affiancherà un’ulteriore accelerazione sul fronte dell’on demand con nuovi grandi contenuti esclusivi premium su DPlay Plus e nuovi accordi di distribuzione con partner importanti che porteranno il nostro servizio OTT in tutti i device e nelle case degli italiani”

Laura Carafoli, SVP Chief Content Officer: “Non ci siamo mai fermati, durante il lockdown abbiamo reagito lanciando nuovi contenuti e rafforzando l’offerta sui canali lineari e sulla piattaforma non lineare Dplay. Ci distinguiamo per la capacità di intercettare i trend e lo spirito del tempo e questa è da sempre la nostra forza. Il successo e gli ottimi risultati di questo periodo identificano ancora di più il nostro carattere e la nostra visione, quello di essere contemporanei e distintivi, in grado di stabilire una relazione con il nostro pubblico sempre più stretta e coinvolgente”

SUL NOVE L’ITALIA CHE SI TRASFORMA

Nove cresce e con uno sguardo sicuro, obiettivo e contemporaneo continua a raccontare, da cinque anni, l’Italia che si trasforma. Proprio durante i mesi del 2020 che hanno cambiato il Paese, il canale generalista di Discovery Italia ha consolidato i suoi ascolti, continuando a crescere. Perchè ha saputo adattarsi ai cambiamenti con velocità, per raccontare l’Italia durante il lockdown e rispondere alle domande di informazione ed evasione con cui, ogni giorno, gli spettatori italiani si sono rivolti alla televisione.

MATTEO RENZI OSPITE DI RIVELO

Anche la nuova stagione sarà lo specchio dei sentimenti che attraversano il Paese: non solo cronaca, attualità, satira e approfondimento, ma anche intrattenimento leggero basato sul racconto di appassionanti storie vere, famiglie curiose, entusiasmanti volti nuovi.

Maurizio Crozza, che anche in primavera ha segnato nuovi record di ascolto sul canale, tornerà con 13 nuove puntate di “FRATELLI DI CROZZA”a partire da settembre . Ad ottobre torneranno lo stile inconfondibile di Daria Bignardie del suo programma “L’ASSEDIO”.

Spazio al linguaggio che è nel DNA di Discovery, il factual entertainment, per raccontare con sguardo curioso e obiettivo la realtà contemporanea dei tanti italiani che cercano il loro sogno all’estero. In “GINO CERCA CHEF” il nuovo volto di NOVE, Gino D’Acampo, dopoRestaurant Swap, accompagnerà 54 aspiranti chef nel loro desiderio di trovare un contratto di lavoro in uno dei suoi 49 ristoranti in Gran Bretagna. Solo 6 riusciranno a superare le prove di cui Gino sarà giudice insieme con Fred Siriex, già conduttore di Primo Appuntamento in UK. A settembre .

AIDA YESPICA OSPITE DI RIVELO SU REAL TIME

Francesco Panella,altro volto centrale dell’identità di Nove, è pronto a nuove sfide: dopo tante avventure internazionali, per la prima volta lo vedremo al lavoro in Italia per affiancare i ristoranti più provati dall’emergenza Covid e aiutarli a ripartire, nel nuovo format “RIACCENDIAMO I FUOCHI”, da ottobre . Mentre a gennaio , il patron dell’Antica Pesa tornerà negli Stati Uniti nella nuova sfida “IL PRANZO DELLA DOMENICA”, alla ricerca delle ricette più autentiche della tradizione italiana, cercandole questa volta non nei ristoranti ma direttamente nelle case degli expats.

Da settembre torna anche “DEAL WITH IT – STAI AL GIOCO” con il fuoriclasse Gabriele Corsi al timone di scherzi inediti ambientati in città e locali nuovi, a Napoli, Milano, Roma e in Emilia Romagna, insieme a nuovi ospiti vip tra cui Elio di Elio e le Storie Tese.

Si prosegue a novembre con la nuova stagione di “CAMBIO MOGLIE”, un programma che nella breve corsa della sua prima stagione ha toccato il 2,5% di share, forse intercettando il desiderio, dopo mesi di clausura, di provare per gioco a far parte di un’altra famiglia.

Ancora il meccanismo dello “swap” nel nuovo format semplice e dirompente: “QUASI QUASI CAMBIO I MIEI”, un esperimento sociale in cui due adolescenti si scambieranno le famiglie per vivere esperienze opposte e capire se cambiare papà e mamma è davvero il loro inconfessabile desiderio. A dicembre .

Un’altra anima del Nove è quella che racconta l’attualità italiana con uno sguardo inedito e approfondito, abbinato a standard espressivi cinematografici. Torna infatti “NOVE RACCONTA”,il ciclo di feature documentariessui crimini e le mafie del nostro Paese, con la voce di chi, uomini e donne dell’Arma o della Giustizia, queste mafie le ha combattute in prima linea.

gabriele corsi

A settembre la serie realizzata in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri “AVAMPOSTI – DISPACCI DAL CONFINE”, firmata da Claudio Camarca e dedicata alle difficili realtà urbane di Cerignola, dello Zen a Palermo, di San Basilio a Roma, del Rione Sanità a Napoli, di Rogoredo. Da ottobre ,uno speciale sui mali che affliggono il litorale laziale, “OSTIA CRIMINALE”,quindi il ritratto di un combattente discusso e divisivo come “ULTIMO – IL CAPITANO”,fino a “CERCIELLO REGA – MORTE DI UN CARABINIERE”, passando per un ritratto intimo e privato di “PAOLO BORSELLINO – ERA MIO PADRE”raccontato dai figli Manfredi e Fiammetta. Fra gli altri titoli, sempre per il ciclo Nove Racconta, un biopic su “SALVINI”, il reportage di Nello Trocchia “CASAMONICA – LA RESA DEI CONTI”, uno speciale sulle “GANG LATINE A MILANO”.

Il presidio informativo della rete resta saldo con il talk d’approfondimento politico “ACCORDI & DISACCORDI”, condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio, che torna a settembre forte dei riscontri dell’ultima stagione – punte record di oltre 800.000 telespettatori; con Valentina Petrini e“FAKE- LA FABBRICA DELLE NOTIZIE; con Peter Gomez, al direttore del fattoquotidiano.it va il riconoscimento del canale per aver attraversato la tempesta dei mesi Covid garantendo una finestra di intelligenza viva su quanto stava accadendo con “SONO LE VENTI”, e che a partire da dicembre accetterà la sfida di un programma completamente nuovo, una Confessione2.0.

BUON COMPLEANNO REAL TIME: DA 10 ANNI NELLA TOP TEN DEI CANALI NAZIONALI PIU’ VISTI

REAL TIME, il canale femminile per eccellenza con un’offerta unica di grandi produzioni italiane e successi internazionali, festeggia a settembre 10 anni di presenza sul digitale terrestre: 10 anni di successo, in cui è stato in grado di aprire finestre inedite sulle realtà italiane più curiose, di scoprire e lanciare nuovi personaggi, tormentoni social e fenomeni di costume, attraverso programmi capaci di oltrepassare i confini del piccolo schermo e diventare parte della quotidianità dei suoi spettatori; 10 anni di successi d’ascolti in cui il canale è sempre rimasto nella top 10 dei canali nazionali più visti.

flavio montrucchio alessia mancini

A settembre tornerà in striscia quotidiana il titolo emblema di Real Time, “CORTESIE PER GLI OSPITI”, con il consolidato trio di esperti Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas: una delle novità saranno le puntate dedicate all’ospitalità in terrazze e giardini, per raccontare la convivialità che riprende dopo il lockdown.

Ad aprire la serata dedicata al racconto dell’amore tornerà a settembre con la sua seconda stagione uno dei titoli più attesi dell’autunno, “MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA”: un’edizione registrata in sicurezza nel pieno dell’emergenza sanitaria, subito dopo il lockdown. Confermati i tre esperti - la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e lo psicoterapeuta di coppia Fabrizio Quattrini – che hanno selezionato tre coppie di perfetti sconosciuti pronti a sposarsi.

Nella serata dedicata all’amore raddoppia l’appuntamento con gli episodi inediti di“PRIMO APPUNTAMENTO”, a settembre e a gennaio, con il re di cuori Flavio Montrucchio.

Il racconto del giorno più bello continuerà poi con la versione italiana del successo internazionale Say yes to the dress: dopo la prima stagione ambientata a Palermo, lo show si sposterà in Puglia con “ABITO DA SPOSA CERCASI PUGLIA” (nel 2021), ovviamente con il wedding planner più amato della tv, Enzo Miccio.

“BAKE OFF ITALIA – DOLCI IN FORNO” ( dal 4 settembre ), il titolo di punta del canale condotto da Benedetta Parodi, si rinnova anche quest’anno: ai confermatissimi giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia d’Onofrio, si aggiunge Csaba dalla Zorza. L’iconico tendone, inoltre, allestito in Villa Borromeo d’Adda ad Arcore strizzerà l’occhio ai paesaggi dei dipinti di Paul Gauguin, diventando una casa dal sapore eco-tropical-green. A seguire (dicembre 2020), “JUNIOR BAKE OFF”, presentato per la prima volta da Flavio Montrucchio, che vedremo anche alla guida di “BAKE OFF– DOLCI SOTTO UN TETTO”. La serata dolce di Real Time del venerdì nel 2021 vedrà anche il ritorno di “CAKE STAR” con Katia Follesa e Damiano Carrara.

Real time continua a sorprendere il suo pubblico con il meglio dei format internazionali: in arrivo nel 2021 la versione italiana di Bad Habits, Holy Orders,“TI SPEDISCO IN CONVENTO”, l’esperimento sociale in cui 5 ragazze tra i 18 ed i 23 anni abbandoneranno alcool, fidanzati, social media e smartphone per passare (a sorpresa) 3 settimane chiuse in convento, dove un gruppo di suore cercherà di riportarle sulla retta via.

benedetta parodi 2

La serata medical del lunedì, seguitissima dal pubblico del canale e commentatissima sui social, vedrà oltre al ritorno dei titoli cult come “VITE AL LIMITE” a novembre , “LA CLINICA PER RINASCERE – OBESITY CENTER CASERTA” a settembre con il Dottor Cristiano Giardiello e “LA DOTTORESSA SCHIACCIABRUFOLI” (nel 2021), un nuovo imperdibile appuntamento: “SEX CLINIC” in autunno . Direttamente dal canale inglese Channel 4 la clinica di ‘sexperti’ cherisponderà a tutte le domande dei propri pazienti, cercando di risolvere i loro problemi di salute legati al sesso, rompendo ogni tabù attraverso la scienza medica.

Dopo il successo di ascolti di “90 GIORNI PER INNAMORARSI”, la prima serata della domenica ospiterà un nuovo titolo che ha le carte in regola per appassionare il pubblico più romantico: in “LOVE AFTER LOCK UP” a settembre degli amici di penna incontrano il proprio potenziale futuro coniuge per la prima volta, dopo essere stato scarcerato. Liberi di vivere la storia d’amore, riusciranno a farla funzionare al di là delle sbarre?

Real time continua a presidiare lo spazio della seconda serata con una ricca pipeline di produzioni italiane, tra conferme dei successi più forti e nuovi lanci. “IL CASTELLO DELLE CERIMONIE” torna a settembre con le feste della Famiglia Polese. Federico Lauri, l’hair stylist più amato d’Italia che ha festeggiato un milione di follower torna a gennaio con nuove puntate del suo “SALONE DELLE MERAVIGLIE” e girerà l’Italia con un programma tutto nuovo, il suo “BEAUTY BUS” (nel 2021), un van attrezzato come se fosse un salone da parrucchiere per rispondere alle chiamate di donne e ragazze che hanno una storia da raccontare e vogliono un cambio di look. La scoperta di nuovi personaggi non si ferma: la FamigliaCelli, da molti anni alla guida di un family business di abiti da cerimonie, è pronta ad aprire le porte de “L’ATELIER DELLE MERAVIGLIE”, la loro splendida sartoria-boutique alle porte di Roma con una nuova docu serie in partenza a ottobre .

Federico Fashion Style - al secolo Federico Lauri

È un family business tutto al femminile anche quello raccontato da “TI SPAZZO IN DUE” (in arrivo nel 2021): al centro ci sono le Paglionico. In un periodo storico in cui la pulizia e l’igiene non sono mai state così centrali, tre generazioni di donne pugliesi (dalla super nonna alle nipoti) unite in un’impresa di pulizie a gestione familiare, faranno brillare pavimenti e renderanno limpide finestre e fornelli trasformando le casi da orrori del pulito ad ambienti scintillanti.

Real time da sempre si è distinto per una forte innovazione nei volti proposti e nei generi del racconto:la prossima stagione, Katia Follesa e Angelo Pisani saranno i protagonisti di una nuova serie originale che mescolerà il racconto autentico della vita reale con una chiave comedy. Dopo i social e il teatro, porteranno per la prima volta in tv il loro divertente ménage familiare con “Social Family”.

FOOD NETWORK VOLA NEGLI ASCOLTI: +29% SHARE VS 2019, GIUGNO RECORD ALLO 0.6%

FOOD NETWORK il canale del gruppo dedicato a tutti gli amanti del cibo, vive un grande momento di crescita, registrando un +29% di share vs lo scorso anno,segnando a giugno il mese record dal lancio (0,6% di share nelle 24 ore sugli individui), guadagnando posizioni nel ranking dei canali nazionali più visti.

Una squadra di food star unica, la semplicità del racconto di cibo, ricette e materie prime, e la scoperta di luoghi e tradizioni legate alla nostra amata Italia saranno gli ingredienti principali del palinsesto.

Un palinsesto di riconferme e grandi ritorni, tra i quali - “FATTO IN CASA PER VOI” con Benedetta Rossi, “L’ITALIA A MORSI” con la food influencer Chiara Maci, “FOOD ADVISOR” con lo chef Simone Rugiati, “PANE OLIO E FANTASIA” con Enrica Della Martira, “UNO CHEF IN FATTORIA” con Roberto Valbuzzi.

E tra le novità:

“GIUSINA IN CUCINA – GUSTO E TRADIZIONE PALERMITANA” a luglio , che dopo il successo delle puntate registrate in pieno lockdown diventa una serie. Giusi Battaglia, palermitana che per lavoro si è trasferita da diversi anni a Milano, è pronta a farci entrare nella sua cucina, in cui i piatti parlano solo siciliano e sono raccontati con semplicità e irrinunciabile allegria. L’atmosfera siciliana sarà evocata anche dalle musiche di Lello Analfino e i Tinturia, colonna sonora della serie, a partire dalla sigla originale “Amore e Cucina”.

“IN CUCINA CON IMMA E MATTEO” ci apre le porte della cucina di Donna Imma, padrona di casa de Il castello delle cerimonie, che condividerà le ricette di famiglia cucinandole come solo lei sa fare, rispettando tutti i consigli dalla cara mamma.

SU HGTV ARRIVANO I “FRATELLI IN AFFARI” E TORNA PAOLA MARELLA

HGTV – Home & Garden Tv, brand globale del gruppo e punto di riferimento a livello internazionale, il nuovo canale targato Discovery continua ad offrire un palinsesto dedicato al 100% al mondo della casa: dalla compravendita alle seconde abitazioni, dagli arredi alle ristrutturazioni, dall’arte del ricevere al desiderio di evasione fino ad arrivare alle case vacanza.

In un periodo di grande riscoperta collettiva del piacere di vivere gli spazi domestici, le fondamenta del canale sono e saranno costituite dai successi internazionali più amati dal pubblico appassionato del mondo della casa: “CASA SU MISURA”, “VADO A VIVERE MINICASE”, “HO VINTO LA CASA ALLA LOTTERIA”. Dopo il grande successo ottenuto negli USA, a settembre l’offerta di HGTV verrà arricchita dall’arrivo per la prima volta sul canale dei Property Brothers più noti del piccolo schermo, Jonathan e Drew Scott, con il loro nuovo show esclusivo “CELEBRITY IOU”. I fratelli Scott lavoreranno per aiutare le più famose star di Hollywood a rinnovare le proprietà di amici o parenti: si parte alla grande con Brad Pitt, che li convocherà per trasformare insieme un piccolo garage in una elegante e multifunzionale guest house. Nelle altre puntate: Jeremy Renner, Viola Davis, Melissa McCarthy, Rebel Wilson e Michael Bublè.

paola marella

In arrivo anche le prime produzioni italiane del canale:

“IL FUORISALONE DI HGTV” a luglio con il grande ritorno dell’immobiliarista più famosa del piccolo schermo Paola Marella, che racconta gli ultimi trend del mondo del design e affronta una serie di temi come la ristrutturazione delle case al mare, il green, la differenza fra “comforting” e “comfortable”, l’uso del colore, gli oggetti di design dopo la crisi, l’evoluzione degli spazi della casa.

“OK LA CASA È GIUSTA” in autunno con Manuel Casella, cheaccompagnerà due coppie di concorrenti che si sfideranno in diverse città italiane per cercare di indovinare il prezzo di vendita di 3 immobili. Vincerà la coppia che si sarà avvicinata maggiormente al valore delle 3 case.

SU GIALLO DEBUTTA LA FIGLIA DI DEPARDIEU E ARRIVA LA NUOVA STAGIONE DELLA SERIE RECORD DI ASCOLTI “PROFILING”

Giallo, il canale crime del gruppo dedicato alla suspense e alle storie dagli imperdibili protagonisti, resta la destinazione principe per le produzioni internazionali scripted capaci di innestare nel solco classico del crime, figure di detective dalla personalità forte e sfaccettata e per questo estremamente contemporanea. Solo per citarne due: la serie in prima tv assoluta “ALEXANDRA”, con la figlia di Gerard Depardieu, Julie, oltre alla nuova stagione, da settembre , del successo “PROFILING” (che ha toccato punte di 700.000 telespettatori), la serie record del canale ambientata in Francia.

Per i canali maschili del gruppo, DMAX e MOTOR TREND, che ancora una volta testimoniano il legame con la propria community di fan grazie agli ascolti record del primo semestre dell’anno(Dmax è il canale leader tra i maschili con il +30% di crescita anno su anno), il racconto della nuova stagione sarà declinato sul tema degli uomini non stereotipati, grazie alla voce di protagonisti unici che spesso includono anche figure femminili. Si consolidano le produzioni locali che accendono la luce sul territorio e su volti e professionalità fuori dall’ordinario.

DMAX A TUTTO WRESTLING CON LA WWE E ALLA SCOPERTA DI LUOGHI E MESTIERI UNICI

Su Dmax, l’annuncio clou è l’acquisizione dei diritti della WWE a partire da luglio , disponibile in appuntamenti settimanali tutto l’anno, con il commento degli esperti Luca Franchini eMichele Posa.

Spazio poi alle squadre di taglialegna di “UNDERCUT”, con la boscaiola veneta Vania Zoppè e gli altri protagonisti che tornano a luglio con la terza stagione, girata subito dopo la ripartenza delle aziende del settore forestale dopo il blocco causa covid. A novembre fanno il loro debutto i cavatori di marmo di Carrara nel nuovo format “UOMINI DI PIETRA”, da agosto seguiremo il “METAL DETECTIVE” Paolo ‘Gibba’ Campanardinelle sue ricerche di tesori militari e reperti vari, tra Anzio e le Dolomiti. Lo speciale “VADO A VIVERE NEL CAMPER” con l’avventuriero, youtuber, amante della natura che vive da 3 anni in camper Yari Ghidone, a luglio , fino ai protagonisti del survival show più autentico della tv “NUDI E CRUDI”, con la nuova stagione in arrivo ad ottobre.

TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SUI MOTORI E’ SU MOTOR TREND

Su Motor Trend sarà una stagione ricca di novità e conferme, a partire dalla nuova serie “DAL POLLAIO ALLA PISTA”, da settembre , con l’esperto di motori e youtuber Davide Cironi alla ricerca di rottami d’auto da riportare in vita. O con il format “MUD WAR”, in autunno , con la star del web Luca Traina che si avventura nel modo dei fuoristrada. Si torna alle pazze sfide sulle 2 e 4 ruote con la giornalista Irene Saderini nella nuova stagione di “DRIVE ME CRAZY” da dicembre; mentre spazio alla giuria di “CORTESIE PER L’AUTO” che da ottobre tornerà a valutare diversi proprietari di automobili, con Vicky Piria, Marcello Mereu ed Emanuele Sabatini. Confermate le nuove edizioni dei programmi cult del canale: “AFFARI A QUATTRO RUOTE”, con Mike Brewer e Ant Anstead, con la 16° stagione da ottobre , e “FAST ‘N LOUD” con Richard Rawlings, in onda per tutta l’estate. A luglio in arrivo anche il primo talent dedicato al mondo delle due ruote dal titolo “LORD OF THE BIKES”con un trio esplosivo composto da Diletta Leotta, Guido Meda e Faso.

cortesie per gli ospiti

SU DPLAY PLUS: LA VERSIONE ITALIANA DI “NAKED ATTRACTION”, UNA SELEZIONE IMPERDIBILE DEL CRIME ITALIANO, LA WWE IN CONTEMPORANEA CON GLI USA E UNA CARRELLATA DI CONTENUTI ESCLUSIVI E SENZA INTERRUZIONI Con Dplay Plus si entra nel mondo dei contenuti esclusivi e senza interruzioni . Spazio allo “scandaloso” “ NAKED ATTRACTION ”, con tutte le stagioni inglesi in onda fino a dicembre e una nuova edizione tutta italiana.La piattaforma streaming pay di Discovery Italia a luglio arricchisce l’offerta con la “ WWE ”in versione integrale, con gli incontri in diretta e in contemporanea con gli Stati Uniti, tutte le settimane. Si rafforza anche il filone del CRIME ITALIANO , con i nuovi titoli dedicati ai grandi casi di cronaca che hanno scosso il nostro Paese, come “L’omicidio Varani” , “Il caso Elisa Claps” , “ Via Poma – Un caso irrisolto” , ele interviste esclusive aMassimoGiuseppe Bossetti, in “ BOSSETTI – VERITÀ NASCOSTE ”, e al serial killer Gianfranco Stevaninin “ STEVANIN – KILLER SERIALE ”.Torna la sit-com “ THE FACCHINETTIS ”, con le avventure quotidiane di Francesco e Wilma Facchinetti nei nuovi episodi girati dopo l’emergenza. Con Dplay Plus sarà sempre possibile accedere alla library con le anteprime dei migliori programmi dei canali televisivi del portfolio.

PARTNERSHIP CON TRIBOO: RADDOPPIA LA VIEWERSHIP DIGITALE DEL GRUPPO

E proprio in ottica di accrescere ulteriormente la visibilità digitale e l’awarness dei propri contenuti, Discovery annuncia oggi una partnership con Triboo, network digitale con oltre 50 siti verticali, tra cui Blogo, WallStreetItalia, GreenStyle, Agrodolce, Motori e tantissimi altri portali dedicati al mondo femminile, allo sport, alla finanza e molto altro. Grazie a questo accordo, i contenuti di Dplay potranno raggiungere una reach potenziale di oltre 13 milioni di utenti al mese, incrementando notevolmente la distribuzione digitale dei contenuti stessi ad una platea ampia, pregiata e in costante crescita.

EUROSPORT: UN FINALE D’ANNO SENZA SOSTA

Torna lo sport live dopo la pausa forzata con tutte le principali competizioni targate Eurosport: dal 1 agosto oltre 500 ore live di ciclismo in 100 giorni con Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta Espana e le Grandi Classiche posticipate dalla primavera all’autunno. Spazio anche al grande tennis con i due slam esclusiva di Eurosport: Us Open, dal 31 agosto al 13 settembre e Roland Garros, dal 20 settembre al 4 ottobre. E poi ancora basket, con l’Eurolega, sport invernali, dopo i trionfi azzurri dell’ultima stagione, golf, motori e molto altro.