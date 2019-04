TUTTO QUELLO CHE C’E’ SAPERE SUI TRE FIGLI “SEGRETI” DI VITTORIO SGARBI – DALLA D’URSO IL CRITICO PRESENTA ALBA, NATA DALLA RELAZIONE CON LA CANTANTE LIRICA KOZETA - LA RAGAZZA VIVE IN ALBANIA E A BREVE CONVOLERA’ A NOZZE - “HO AVUTO CULO CON I FIGLI: SONO VENUTI BENISSIMO. GRAZIE ALLE LORO MADRI CHE SONO STATE BRAVE" (LO STESSO LO POSSONO DIRE I FIGLI CHE NON L'HANNO MAI VISTO...)

Cristina Migliaccio per www.tpi.it

sgarbi evelina alba

Vittorio Sgarbi ha riconosciuto come legittimi tre dei suoi figli. Tra questi, spicca Alba Sgarbi che a breve convolerà a nozze.

La sua identità è stata ufficialmente introdotta in televisione durante la trasmissione Live non è la D’Urso, dell’omonima conduttrice napoletana.

Alba non è mai stata attratta dalle luci della ribalta e si è sempre tenuta al di fuori dell’attenzione mediatica, finché suo padre non ce l’ha trascinata dentro.

sgarbi

Sappiamo che Alba è nata nel 1998 ed è originaria di Tirana (Albania). Sua mamma, Kozeta, è molto conosciuta in Albania poiché di professione è un soprano lirico. Lo stesso Sgarbi ha parlato del suo primo incontro Kozeta, una conoscenza avvenuta per caso, durante un concerto presso la Camera dei Deputati.

Alba non ha mai vissuto con il padre biologico, è cresciuta in Albania con sua madre e si è diplomata presso un Istituto professionale di elettronica.

“Anche se Alba ha vissuto in Albania l’ho sempre seguita, anche se a distanza. E, visto che è venuta bene, direi che è stata un’opportunità positiva. Poteva non essere così. Non ho mai svolto la funzione di educatore, non ho mai voluto una famiglia né dei figli. Ho una concezione nichilista della vita, ma il destino può decidere al posto tuo e così può accadere di diventare padre”, ha sottolineato Vittorio Sgarbi in un’intervista.

VITTORIO SGARBI CON LA FIGLIA ALBA

Della sua vita, privata e non, si conosce molto poco. Sappiamo però che è fidanzata, soltanto perché la ragazza ha annunciato le sue imminenti nozze.

Nella puntata di Live non è la D’Urso in cui ha presentato Alba, Vittorio Sgarbi ha portato con sé anche l’altra figlia, Evelina. Oltre alle due ragazze, il critico d’arte ha anche un figlio, Carlo.

“Ho avuto culo con i figli: sono venuti benissimo. Grazie alle loro madri che sono state brave. Alba, la mia ultima figlia non poteva essere migliore: è brava, elegante, seria e si sposerà soltanto in chiesa, preferibilmente presto. E poi è albanese, il popolo che preferisco”, ha dichiarato Vittorio Sgarbi in un’intervista sul settimanale Chi.

sgarbi figli